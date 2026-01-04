"Треба все закінчити": Цимбалюк зробив заяву про переможницю "Холостяка"

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук розлучилися після закінчення проекту.

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук розлучилися / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надін Головчук

Тарас Цимбалюк прокоментував стосунки з переможницею "Холостяка"

Як актор розлучився з Надін Головчук

Український актор і головний герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк відверто розповів про стосунки з переможницею проєкту Надін Головчук. В інтерв'ю Okay Eva він розкрив причину розставання з дівчиною.

Актор зізнався, що на проєкті провів із Надін занадто мало часу. Їхні побачення проходили в оточенні камер, а без них вони змогли поспілкуватися тільки після фіналу "Холостяка". Цимбалюк висловив думку, що в умовах шоу неможливо бути собою.

Хто виграв "Холостяк 14" / скрін: instagram.com, "Холостяк"

"Ми не так багато часу провели разом. Ось реально, якщо порахувати по годинах, то це годин 15 я провів із Надін разом у проєкті. 15 годин, зрозуміло, що під пильним керівництвом, наглядом камер і продюсерів людина, як не крути, не може бути собою на 100%. Навіть на 50% бути собою їй важкувато. Ми закінчили проєкт. У нас була спільна така, як це називають кіношники, шапка, де всі святкують завершення зйомок. Ось і ми просто знайомилися ближче, ми розмовляли, сміялися", - пригадав Тарас.

За словами головного героя "Холостяка", стосунки з Головчук не витримали перевірки реальним життям. Їхнє спілкування після шоу було дуже обмеженим, тому Тарас вирішив не намагатися побудувати з Надін щось серйозне.

Поцілунок Тараса Цимбалюка та Надін / фото: скрін відео

"Були листування, вони були такі альтернативні: "Привіт, як твої справи?". Їх було не так багато. Я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час одне одного і на цьому треба все закінчити. І ми збіглися у взаємності, що дійсно це абсолютно не має жодного сенсу", - зізнався Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

