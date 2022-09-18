"Ми всі страшенно сумуємо за вами": принцеси Йоркські попрощалися з королевою Єлизаветою II

Принцеси Беатріс і Євгенія присвятили промову королеві Єлизаветі II / instagram.com/princesseugenie

Принцеси Беатриса і Євгенія Йоркські (9 та 11 в черзі на британський королівський престол), доньки третьої дитини королеви Єлизавети II, присвятили вінценосній бабусі зворушливу промову.

Онуки покійної королеви були з нею дуже близькі і не стали стояти осторонь, коли всі вимовляють слова любові і скорботи, присвячені монархині. Так на сторінці Євгенії в Instagram з'явилося послання від імені обох принцес до їх бабусі.

Крім того вони показали фото з сімейного архіву, де маленькі Беатріс і Євгенія сидять на дивані з Єлизаветою II і разом грають з собакою.

"Наша дорога бабуся, багато чого ми не можемо висловити словами з тих пір, як Ви покинули всіх нас. Були сльози і сміх, тиша і балаканина, обійми і самотність, а також почуття, що ми втратили Вас назавжди, наша улюблена королева і наша улюблена бабуся.

Ми, як і багато хто, думали, що Ви залишитеся з нами назавжди. І ми всі жахливо сумуємо за Вами.

Ви були нашим матріархом, нашим провідником, люблячою рукою на наших спинах, яка веде нас по цьому світу. Ви так багато чому нас навчили, і ми назавжди збережемо ці уроки і спогади.

А поки, дорога бабуся, все, що ми хочемо сказати, це дякую. Спасибі, що смішили нас, за Ваші прийоми, за збір вересу і малини, за солдатів на марші, за наші чаювання, за розраду, за радість. Ви ніколи не знатимете, який вплив Ви мали на нашу сім'ю та на багатьох людей у всьому світі.

Світ оплакує Вас, і данина поваги, яку зараз надають Вам, могла б змусити Вас посміхнутися. Всі ці слова - чиста правда про того чудового лідера, яким Ви є.

Ми такі щасливі, що Ви знову з дідусем. Прощайте, дорога бабуся, для нас було честю бути Вашими онуками, і ми так Вами пишаємося.

Ми знаємо, що наш дорогий дядько Чарльз, король, буде і надалі наслідувати Ваш приклад, оскільки він теж присвятив своє життя служінню.

Боже, бережи короля.

З любов'ю, Беатріс і Євгенія", - пишуть принцеси про королеву Єлизавету II.

Принцеси Беатріс і Євгенія з королевою Єлизаветою II / instagram.com/princesseugenie

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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