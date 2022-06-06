Принцеса Євгенія вперше показала обличчя півторарічного правнука Єлизавети II

Як виглядає син принцеси Євгенії - цЁОгаст Філіп Хоук Бруксбенк / instagram.com/princesseugenie

Британська принцеса Євгенія Йоркська відвідала з родиною театралізовану виставу на честь 70-річчя (платинового ювілею) правління королеви Єлизавети II.

Під час перегляду шоу принцеса "засвітила" обличчя єдиного сина - Огаста (Августа) Філіпа Хоука Бруксбенка, яке приховувала раніше. Євгенія активно веде свій блог в Instagram, і часто ділиться зворушливими моментами з життя малюка, і визнала платиновий ювілей прабабусі чудовым моментом, щоб познайомити сина з усім світом.

Огаст народився в лютому минулого року, і є дев'ятим правнуком королеви Єлизавети II. У черзі престолонаслідування на даний момент хлопчик займає 13-е місце.

Син принцеси Євгенії не має офіційного королівського титулу, так як його батько, англійський бізнесмен Джек Бруксбенк, вважається простолюдином.

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