"Ми змінюємося, і слава Богу": Михайло Хома пояснив, чому не співає пісень DZIDZIO

Михайло Хома розповів, чому відмовився від репертуару DZIDZIO і висловився про переломний момент у житті.

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Михайло Хома пояснив, чому не співає пісень DZIDZIO / Колаж Главред, фото УНІАН

Український співак Михайло Хома після початку вторгнення РФ в Україну не виконує пісень з репертуару DZIDZIO, тому що його творчість трансформувалася. Про це в інтерв'ю Spring of Life Church.

"Коли людині нема чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода, а коли в людини з'являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що потрібно трошки нести відповідальність за це. Це трансформація. Ми ростемо, і слава Богу. Не вічно в першому класі. Ми змінюємося. Я не знаю, може я став якимось нудним для молоді. Але я своє завдання в той час виконав. Багато хто впізнавав себе, і сказали, що це чесно. Адже я сценарій не писав. Мої фани повиростали. Ми змінюємося, і слава Богу, що так відбувається. Якби цього зростання не було, мені було б не цікаво. Приємно, що у мене складається враження, що я всіх знаю", - сказав Хома.

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Нагадаємо, раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зробила зізнання про свого чоловіка-військового. Вона розповіла, як війна і відстань змінили їхні стосунки.

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