"Ми змінюємося, і слава Богу": Михайло Хома пояснив, чому не співає пісень DZIDZIO

Український співак Михайло Хома після початку вторгнення РФ в Україну не виконує пісень з репертуару DZIDZIO, тому що його творчість трансформувалася. Про це в інтерв'ю Spring of Life Church.
"Коли людині нема чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода, а коли в людини з'являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що потрібно трошки нести відповідальність за це. Це трансформація. Ми ростемо, і слава Богу. Не вічно в першому класі. Ми змінюємося. Я не знаю, може я став якимось нудним для молоді. Але я своє завдання в той час виконав. Багато хто впізнавав себе, і сказали, що це чесно. Адже я сценарій не писав. Мої фани повиростали. Ми змінюємося, і слава Богу, що так відбувається. Якби цього зростання не було, мені було б не цікаво. Приємно, що у мене складається враження, що я всіх знаю", - сказав Хома.
Нагадаємо, раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зробила зізнання про свого чоловіка-військового. Вона розповіла, як війна і відстань змінили їхні стосунки.
Також стало відомо, що 64-річний політик і підприємець Сергій Тігіпко у восьмий раз стане батьком - його третя дружина, 39-річна Алла Зіневич, повідомила про четверту вагітність.
Інші новини:
- Колишня дружина Позитива Завгороднього вискочила заміж - Потап схвалив
- Олеся Бацман показала найперше романтичне фото з Гордоном з особистого архіву
- Ти була коханням: Джамала розповіла про втрату