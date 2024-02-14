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Йде на рекорд: Сергій Тігіпко увосьме стане батьком

Анна Підгорна
14 лютого 2024, 15:30
Молода дружина політика повідомила, що чекає на ще одну дитину.
Сергій Тігіпко та Алла Зіневич із дітьми
Сергій Тігіпко та Алла Зіневич чекають на четверту дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

39-річна модель, блогер і бізнесвумен Алла Зіневич готується народити своєму чоловікові, 64-річному українському підприємцю і політичному діячеві Сергію Тігіпку, четверту дитину. Пара вже виховує трьох спільних синів.

Радісну новину про вагітність Зіневич повідомила у своєму блозі в Instagram. Вона показала ролик, на якому позує в розкішній білій сукні спиною до камери. Потім жінка повертається, і глядачам стає видно її кругленький животик, який Алла з ніжністю обіймає.

"Всіх з Днем закоханих! Цінуйте один одного і нехай кохання сяє яскраво, даруючи щастя бо щастя є в кожному з нас. (В очікуванні дива)", - підписала відео дружина Тігіпка.

Алла Зіневич - третя дружина політика. Їхній роман почався, коли Тігіпко ще був офіційно одружений з Вікторією Лопатецькою. Окрім трьох синів від Зіневич у нього є четверо дітей від попередніх стосунків.

Дивіться відео, яким Алла Зіневич повідомила про вагітність:

Раніше українська акторка Віталіна Біблів відверто розповіла, чому вагається стати матір'ю. 43-річна артистка зізналася, що завжди мріяла про велику сім'ю, але поки не склалося.

Також зірка "Кіборгів", відомий актор В'ячеслав Довженко, вперше після розлучення розповів про новий роман. Артист розкрив подробиці особистого життя з обраницею.

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