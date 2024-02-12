"Не можемо пхати людей куди-небудь": Дзідзьо пояснив, чому артистів не потрібно мобілізовувати

Естрадний співак Дзідзьо (він же - Михайло Хома) висловився щодо нещодавніх закликів до мобілізації українських артистів та блогерів. Артист переконаний, що воювати мають професійні люди, якими мають керувати професіонали. Про це артист розповів в інтерв'ю журналістці Ганні Олицькій.
Дзідзьо зазначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії артисти збирають кошти для України.
"Ми щодня збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим понад три мільйони доларів зібрали по світу", - сказав він.
Крім того, Хома каже, що в перші дні вторгнення РФ в Україну вони з Пономарьовими їздили виступати перед військовими.
"Ми не дурна держава, яка може собі дозволити пхати людей куди-небудь. У нас мають бути професійні керівники. І професійні люди, які розуміють, як це робити, як воювати. Не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп - у море". Це не про перемогу у війні. Я згоден. Іншого виходу немає. Якщо держава кличе воювати, ми повинні воювати. І українська армія переможе тільки тоді, коли буде професійною. Має бути керівництво і кожен на своєму місці. Коли кожен буде на своєму місці, буде добре", - пояснив він.
Мобілізація в Україні
Як повідомляв Главред, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть діячам культури, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.
При цьому кількість охочих вступати до лав ЗСУ вичерпана, а в будь-якій великій війні мобілізація все одно прийде з примусу, зазначила лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська.
Також, в Україні ухвалили законопроєкт №10062, який передбачає удосконалення Єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Наразі документ чекає на друге читання. Однак законопроєкт розкритикував адвокат Ростислав Кравець.
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