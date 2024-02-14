"Нашим стосункам кінець": Єфросиніна зробила зізнання про свого чоловіка

Маша Єфросиніна написала відвертий пост на День Святого Валентина.

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Маша Єфросиніна з гумором згадала початок стосунків зі своїм чоловіком / Колаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Українська телеведуча і громадська активістка Маша Єфросиніна вирішила день всіх закоханих 14 лютого відзначити чуттєвим постом, присвяченим її чоловікові - Тимуру Хромаєву.

На своїй сторінці в Instagram, ведуча згадала, як 22 роки тому вона перша зізналася своєму майбутньому чоловікові в коханні, а він відповів "дякую".

"Я подумала, що нашим стосункам кінець. Сьогодні ми обидва навряд чи порахуємо, скільки разів за ці роки вимовляли одне одному "кохаю". Лише ми вдвох із тобою знаємо, чим дається пронести це почуття через два десятиліття. Тільки ми вдвох знаємо, що навряд чи можемо видати посібник із порадами на цю тему, тому що ми далеко не ідеальні", - відверто каже Єфросиніна.

відео дня

Вона також додає, що одночасно і злиться, і пишається рішенням чоловіка йти захищати Україну. "Я просто зараз пишу цей текст і ображаюся, бо ти ще раз забув, що сьогодні свято "рожевих соплів"... і водночас ржу, бо я б злякалася, якби ти про нього згадав і написав мені вірші", - пише телеведуча.

Маша Єфросиніна також додала низку красивих фотографій, на яких вони з чоловіком удвох. "Сподіваюся, ти прочитаєш цей допис, і таки принесеш мені ці квіти", - додає вона.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відреагувала на черговий підлий обстріл України та її цивільної інфраструктури російськими окупантами. У суботу, 30 грудня, росіяни вдарили ракетами по центру Харкова.

Раніше також Єфросиніна розповіла, що відзначала новорічні свята з чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим за кордоном і викликала невдоволення українців.

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