Маркл в паніці: король Чарльз III змусив принца Гаррі і Меган прийняти скандальне рішення

Меган Маркл і принц Гаррі / Reuters

Герцоги Сассекские, принц Гаррі і Меган Маркл опинилися в скрутному становищі після смерті королеви Великобританії Єлизавети II.

Як виявилося, Меган Маркл і принц Гаррі вже були готові представити публіці свій спільний проект з Netflix, але передумали через деякі обставини.

Подружжя вирішило позбутися частини контенту, який раніше самі передали стрімінговому сервісу.

Як пишуть західні ЗМІ, Гаррі і Меган мають намір відхреститися від своїх слів про нині покійну королеву і про нового монарха Чарльза III, а також про його дружину Каміллу.

"Маркл в паніці через те, що монарх може і зовсім прибрати їх з Гаррі зі списку членів королівської сім'ї", - пише PageSix.

Цікаво, що днями Букінгемський палац оприлюднив новий кадр, на якому зображено монарше сімейство, ось тільки сассексів на ньому немає.

Крім того, Меган Маркл отримала від свого тестя, короля Великобританії Чарльза ІІІ досить незвичайне "хімічне" прізвисько.

Про це йдеться в книзі письменниці Кеті Ніколл "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown" (Нова королівська сім'я: спадщина королеви Єлизавети і майбутнє корони), прізвисько пов'язане з характером дружини принца Гаррі.

"Чарльз прозвав свою майбутню невістку "Tungsten" (укр. "Вольфрам") через її жорсткості і стійкості", - пише Ніколл.

Ці риси Меган, каже письменниця, були "особливо очевидні під час спільного виступу Сассекських з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон на форумі Royal Foundation у 2018 році".

Хімічний елемент вольфрам - сріблясто-білий метал, сплави якого мають високу твердість, зносостійкість, жароміцність. Разом з тим, до речі, це один з найважчих металів. Також існує припущення, що вольфрам грав роль на ранніх етапах виникнення життя на Землі.

Смерть Єлизавети II

8 вересня померла Єлизавета II. З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і довгоправлячим главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

