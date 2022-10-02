Принц Гаррі і Меган Маркл знову за бортом: з'явилися нові фото королівської родини

Чарльз, Камілла, Уільям і Кейт / instagram.com/theroyalfamily

В офіційному акаунті Букінгемського палацу з'явилося нове фото королівської сім'ї.

На ростовому знімку король Чарльз III позує разом з дружиною Каміллою, а також з принцом і принцесою Уельськими.

Повідомляється, що фото було зроблено в палаці 18 вересня, за день до церемонії похорону королеви Єлизавети II.

Король з дружиною Каміллою і Принц Вільям з Кейт Міддлтон одягнені в траурне чорне.

Король Чарльз III з сім'єю / instagram.com/theroyalfamily

Також в акаунті відзвітували, що понад 50 000 листів і листівок були відправлені королю, королеві-консорту і членам королівської сім'ї після смерті королеви Єлизавети II.

Тепер спеціальна команда по листуванню ретельно сортує, читає і відповідає на повідомлення в міру їх надходження.

Смерть Єлизавети II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

Читайте також: