"Променева і хіміотерапія": співачка Камалія повідомила про свою онкологію

Ви дізнаєтеся:
- Камалія звернулася до шанувальників
- Співачка розкрила свій діагноз
Українська відома співачка Камалія відреагувала на хейт в її бік з приводу зовнішності. У Мережі часто пишуть про зайву вагу артистки, тож вона пояснила в чому річ.
На своїй сторінці в соцмережах співачка опублікувала відео з тренажерного залу і поділилася, який складний шлях вона пройшла.
Виявляється, у Камалії виявили аутоімунний тереоїдит, онкологію і для того, щоб народити дітей, їй довелося приймати гормональні препарати, перенести хіміо- та променеву терапію. Також на артистку вплинула повномасштабна війна і розлучення з чоловіком.
"Тим, хто любить постійно хейтити мене, я даю відповідь! З аутоімунним тереоїдитом, після нескінченних операцій і гормональної терапії, щоб стати мамою, після онкології та променевої терапії й хіміотерапії, стресу від війни, розлучення, постійні перельоти тощо, я б хотіла подивитися на вас! Як вам би вдалося зберегти фігуру?! Нагадую, що я ходжу в день щонайменше по 10 км, ходжу до спортзалу, плаваю, професійно займаюся кінним спортом, уже 3 місяці сиджу на інтервальному харчуванні, 2 рази на тиждень роблю масажі, не враховуючи моєї роботи та репетиції, які теж потребують багато енергії!" - зазначила Камалія.
Артистка зізналася, що їй складно підтримувати стабільну вагу, але вона докладає для цього багато зусиль.
"Хочу сказати, що мені не тільки складно скинути вагу, але й утримувати її в одному показнику! Перед тим, як засуджувати і поливати брудом людину, одягніть її капці, і пройдіть її шлях у житті! Бажаю всім здоров'я, щастя і любові! Будьте добрішими і тоді буде мир на землі та у ваших душах!" - додала співачка.
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Співачка Камалія - останні новини по темі
Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.
Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.
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Хто така Камалія?
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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