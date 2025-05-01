"Променева і хіміотерапія": співачка Камалія повідомила про свою онкологію

Камалія вважає, що не можна засуджувати людину, не знаючи про її проблеми.

https://glavred.net/stars/luchevaya-i-himioterapiya-pevica-kamaliya-soobshchila-o-svoey-onkologii-10660835.html Посилання скопійоване

Камалія - проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Ви дізнаєтеся:

Камалія звернулася до шанувальників

Співачка розкрила свій діагноз

Українська відома співачка Камалія відреагувала на хейт в її бік з приводу зовнішності. У Мережі часто пишуть про зайву вагу артистки, тож вона пояснила в чому річ.

На своїй сторінці в соцмережах співачка опублікувала відео з тренажерного залу і поділилася, який складний шлях вона пройшла.

відео дня

Виявляється, у Камалії виявили аутоімунний тереоїдит, онкологію і для того, щоб народити дітей, їй довелося приймати гормональні препарати, перенести хіміо- та променеву терапію. Також на артистку вплинула повномасштабна війна і розлучення з чоловіком.

"Тим, хто любить постійно хейтити мене, я даю відповідь! З аутоімунним тереоїдитом, після нескінченних операцій і гормональної терапії, щоб стати мамою, після онкології та променевої терапії й хіміотерапії, стресу від війни, розлучення, постійні перельоти тощо, я б хотіла подивитися на вас! Як вам би вдалося зберегти фігуру?! Нагадую, що я ходжу в день щонайменше по 10 км, ходжу до спортзалу, плаваю, професійно займаюся кінним спортом, уже 3 місяці сиджу на інтервальному харчуванні, 2 рази на тиждень роблю масажі, не враховуючи моєї роботи та репетиції, які теж потребують багато енергії!" - зазначила Камалія.

Камалія про свою хворобу / фото: скрін instagram.com, Камалія

Артистка зізналася, що їй складно підтримувати стабільну вагу, але вона докладає для цього багато зусиль.

Камалія з доньками / instagram.com/, Камалія

"Хочу сказати, що мені не тільки складно скинути вагу, але й утримувати її в одному показнику! Перед тим, як засуджувати і поливати брудом людину, одягніть її капці, і пройдіть її шлях у житті! Бажаю всім здоров'я, щастя і любові! Будьте добрішими і тоді буде мир на землі та у ваших душах!" - додала співачка.

Камалія / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Співачка Камалія - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

Вас може зацікавити:

Хто така Камалія? Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред