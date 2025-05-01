Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Променева і хіміотерапія": співачка Камалія повідомила про свою онкологію

Еліна Чигис
1 травня 2025, 12:37
436
Камалія вважає, що не можна засуджувати людину, не знаючи про її проблеми.
Камалія
Камалія - проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Ви дізнаєтеся:

  • Камалія звернулася до шанувальників
  • Співачка розкрила свій діагноз

Українська відома співачка Камалія відреагувала на хейт в її бік з приводу зовнішності. У Мережі часто пишуть про зайву вагу артистки, тож вона пояснила в чому річ.

На своїй сторінці в соцмережах співачка опублікувала відео з тренажерного залу і поділилася, який складний шлях вона пройшла.

відео дня

Виявляється, у Камалії виявили аутоімунний тереоїдит, онкологію і для того, щоб народити дітей, їй довелося приймати гормональні препарати, перенести хіміо- та променеву терапію. Також на артистку вплинула повномасштабна війна і розлучення з чоловіком.

"Тим, хто любить постійно хейтити мене, я даю відповідь! З аутоімунним тереоїдитом, після нескінченних операцій і гормональної терапії, щоб стати мамою, після онкології та променевої терапії й хіміотерапії, стресу від війни, розлучення, постійні перельоти тощо, я б хотіла подивитися на вас! Як вам би вдалося зберегти фігуру?! Нагадую, що я ходжу в день щонайменше по 10 км, ходжу до спортзалу, плаваю, професійно займаюся кінним спортом, уже 3 місяці сиджу на інтервальному харчуванні, 2 рази на тиждень роблю масажі, не враховуючи моєї роботи та репетиції, які теж потребують багато енергії!" - зазначила Камалія.

Камалія про свою хворобу
Камалія про свою хворобу / фото: скрін instagram.com, Камалія

Артистка зізналася, що їй складно підтримувати стабільну вагу, але вона докладає для цього багато зусиль.

Камалія з доньками
Камалія з доньками / instagram.com/, Камалія

"Хочу сказати, що мені не тільки складно скинути вагу, але й утримувати її в одному показнику! Перед тим, як засуджувати і поливати брудом людину, одягніть її капці, і пройдіть її шлях у житті! Бажаю всім здоров'я, щастя і любові! Будьте добрішими і тоді буде мир на землі та у ваших душах!" - додала співачка.

Камалія
Камалія / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Співачка Камалія - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

Вас може зацікавити:

Хто така Камалія?

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Камалія новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

15:05Погляди
Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

14:49Україна
Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферу

Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферу

14:49Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

Останні новини

15:05

Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

14:49

Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

14:49

Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферуВідео

14:18

Тетяна Піскарьова: "За кордоном ми давали жару росіянам"

14:09

Чотири загрозливі напрямки: Сирський вийшов зі зверненням про ситуацію на фронті

Війна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - СунгуровськийВійна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - Сунгуровський
13:58

Не можна пліткувати й обманювати: яке свято і день ангела 2 травня

13:54

В Україні "видавали" фальшиві гривні: до яких купюр варто бути уважнішими

13:51

Чому одяг неприємно пахне після прання: головна причина, яку більшість ігнорує

13:46

На відомого волонтера Стерненка скоїли напад: у якому стані активіст

Реклама
13:35

Що можна зробити з паперу: несподівані ідеї вразять просто наповал

13:34

"Безглуздий монолог": Руслан Ханумак відповів Аліні Шаманській після звинувачень

13:24

Два головних напрямки удару: стало відомо, які цілі обрав Путін на літо

12:57

Понад 20 дронів атакували Одесу: Зеленський жорстко відреагував на удар РФФото

12:48

Опубліковано текст угоди про копалини – що вона передбачаєВідео

12:37

"Променева і хіміотерапія": співачка Камалія повідомила про свою онкологію

12:37

РФ може відкрити "другий фронт": Сунгуровський оцінив, де і коли Путін почне атаку

12:35

Україні загрожує нова російська атака найближчими днями: яке місто в небезпеці

12:34

Долар подорожчає: стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го

12:09

Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

12:06

У Києві лунають вибухи: РФ розкидала підступні касетні боєприпаси, є поранені

Реклама
11:46

Чим відмити фарбу для волосся зі шкіри: копійчаний засіб для ідеальної краси

11:45

Дружина Віктора Павліка у сльозах заговорила про другу вагітність

11:44

Трамп хоче угоду з "другом Володимиром": чому США не потрібна поразка РФ

11:39

Чи здатен Трамп юридично визнати Крим російським: названо важливий нюанс

11:31

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

11:28

Китайський гороскоп на завтра 2 травня: Драконам - біль, Собакам - гнів

10:57

Бензин зі спиртом уже на АЗС: експерти попередили про ріст цін і небезпеку для автоВідео

10:41

Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні

10:39

Мир або 500% мита: у Сенаті придумали, як примусити Путіна закінчити війну

10:19

Потап обрав нову країну - що зробив репер і чим тепер займатиметься

10:06

Карта Deep State онлайн за 1 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:54

Що посадити вздовж паркану: яскравий живопліт вразить навіть сусідів

09:52

Трамп зробив першу заяву після підписання угоди про копалини - деталі

09:38

Нові деталі переговорів: Україна готова частково погодитися на вимоги РФ

09:28

Гороскоп на завтра 2 травня: Ракам - приємний сюрприз, Козерогам - успіх

09:11

Зрадниця Регіна Тодоренко покинула РФ разом із сім'єю - причина

09:07

Трампа нарешті переконали, що Путін виставляє його дурнем - Politico

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

08:35

Скільки територій України потрапили в окупацію за квітень: у DeepState назвали цифри

08:19

Не досягла жодних успіхів: Келлог зробив гучну заяву про перемогу РФ у війні

Реклама
08:10

Навіщо Путіну триденне "перемир'я"?Погляд

08:00

За путіністку Валерію візьметься СБУ - що вона витворила

07:42

Чіткий сигнал РФ: у США пояснили суть підписаного з Україною договору про надра

07:10

Математична головоломка, яка заплутає навіть геніїв: яке число після дорівнює

06:51

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - пораненіФото

06:10

Є хороша і погана новина про ТрампаПогляд

05:33

Вирішальний момент для смаку страви: коли треба додавати сіль у холодець

05:00

Карма в травні на боці ТОП-3 знаків: яких щасливчиків чекає нереальний успіх

04:30

Виконує дві функції: водіям розповіли про "зручний символ" на панелі авто

04:02

Яка перша назва ківі: як спочатку називали фрукт і чому його перейменувалиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти