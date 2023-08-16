Лопес романтично Аффлека з днем народження і ніжно заспівала йому

Легендарна латиноамериканська співачка і актриса Дженніфер Лопес дуже романтично привітала чоловіка, оскароносного голлівудського актора і режисера Бена Аффлека з днем народження. Тому виповнився 51 рік. Співачка опублікувала в Instagram відео, де вона з чоловіком безтурботно їхала в машині.
Подружжя разом співало пісню легендарного соул-виконавця Сема Кука Wonderful World.
В описі під роликом Лопес ніжно звернулася до Аффлеку і сказала, що дуже любить його.
"Бен! З днем народження. Я тебе люблю!",- написала вона.
Весь святковий день закохані, ймовірно, провели в компанії один одного. І, швидше за все, подружжя в автомобілі їхало святкувати 51-річчя Аффлека.
Нагадаємо, Лопес зараз виховує дочка Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.
Після того як актриса разом з нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман в 2021 році, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії.Також змінами в зовнішності здивувала Віра Брежнєва - співачка після 40 років прийняла рішення надалі не використовувати фільтри для Селфі, і показала, до чого привів її експеримент.
Раніше про кардинальну зміну іміджу повідомила український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра" - завдяки одній стильній деталі вона стала виглядати, як підліток.
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