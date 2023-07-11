Дженніфер Лопес готується до розлучення з Беном Аффлеком - ЗМІ

Бенніфер лихоманить через рік після довгоочікуваного весілля.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирішили підстрахуватися на випадок розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Зовсім скоро Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відзначать першу річницю весілля. Напередодні цієї події Джей Ло спровокувала чутки про те, що пара близька до розлучення.

Перші тривожні дзвіночки з'явилися вже через 4 місяці після одруження Лопес і Аффлека - інсайдери стверджували, що батьки Бенніфер не порозумілися, і це серйозно впливає на стосунки. До того ж артисти склали жорсткий шлюбний контракт в страху, що їх шлюб розвалиться.

Але проблеми продовжуються. Днями видання Marca поділилося новиною про те, що Дженніфер відвідує популярного голлівудського адвоката, який спеціалізується на розлученнях.

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Інсайдери стверджують, що Лопес стала ініціатором укладення з чоловіком післяшлюбного контракту для додаткового комфорту і безпеки обох в разі розлучення. Головним питанням контракту є справедливий розподіл активів.

Джей Ло пережила 3 розлучення, і довгоочікуваний шлюб навіть через рік викликає у неї тривогу. Джерело зазначає, що саме вона є ініціатором укладення післяшлюбного контракту. Аффлек ставиться до цього філософськи, і готовий підписати що-завгодно заради спокою дружини.

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