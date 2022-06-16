Лілія Ребрик до сліз зворушила українців листом окупованому Херсону / Колаж Фото УНІАН

Відома актриса, шоувумен і телерепортерка Лілія Ребрик написала відкритий лист тимчасово захопленому російськими окупантами місту Херсону. До глибини душі зворушливий пост дівчина виклала на свою сторінку в соціальній мережі Instagram.

"Я хочу пообіцяти тобі, що обов'язково коли-небудь знову наріжу скибочками твій смачний пахучий кавун (ніде в світі таких більше немає, я тобі клянуся!), назбираю собі повний кошик твоїх різнокольорових томатів, мене трохи "підсмажить" твоє пекуче сонце, але я буду сміятися, радіти і насолоджуватися – адже я знову з тобою, знову у тебе в гостях", – написала Ребрик.

Крім того, дівчина, звертаючись до Херсона, сказала ‒ українці б'ються за нього щосили.

"Ти тільки уяви - в XXI столітті: прийшли нахабно, відкусили собі шматок, знищили твоїх людей, забрали тебе. Тобі тепер так важко подзвонити, почути - як ти, що у тебе. Та що там - з тобою і по Інтернету не так легко зв'язатися", - дуже зворушливо підсумувала дівчина.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український письменник, кандидат історичних наук і молодший сержант ЗСУ Назар Розлуцький звернувся до країн Заходу із закликом не пропонувати українцям здатися Росії, а допомагати невпинно зброєю, грошима або санкціями.

"Нам не потрібні пропозиції здатися. Якщо ви не готові воювати разом з нами проти оскаженілого ворога, то допоможіть нам зброєю, грошима, санкціями. Нам потрібно дуже багато всього, щоб перемогти Росію і, таким чином, різко знизити рівень глобальної кризи. Але в нас є головним мотивом", - написав чоловік і підкорив мережу своїм зверненням.

Користувачів українського сегменту мережі зворушив відеоролик, на якому хлопчик з Луцька молиться про те, щоб від хвороб, від яких страждає російський диктатор Володимир Путін, ніколи не знайшлося ліків.

"Боже, зупини плани Путіна, і якщо у нього хвороба, зроби, щоб люди не придумали від неї якихось ліків, які б могли призупинити її ненадовго. Будь з нами! Амінь", - сказав хлопчик.

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