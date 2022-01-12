Мережу підкорила вівчарка прикордонників, яка потужно гавкає у відповідь на "Слава Україні"

Собака Вайріс / скріншот з відео

Собака породи "німецька вівчарка" по кличці Вайріс, яка несе службу серед українських прикордонників, відмінно виконує команди офіцерів і відповідає завзятим-заливистим гавкотом на гасло "Слава Україні". Про це йдеться на офіційній сторінці в Facebook Державної прикордонної служби України.

Як кажуть прикордонники, Вайріс за останні місяці стала справжньою зіркою мережі. Відеоролики з нею переглянули вже більше мільйона чоловік. Особливо подобаються користувачам ті відео, на яких собака голосно і потужно гавкає у відповідь на гасло "Слава Україні" – причому часом не один раз, а двічі.

Вайріс нещодавно виповнилося три роки і вона несе службу в Херсонській області. Розумна тварина підкорила мережу своїм чітким виконанням команд "смирно" і "вільно", а також "патріотичним" гавкотом.

У Сервісі TikTok відео з собакою Вайріс зібрало навіть більше переглядів-мінімум півтора мільйона.

"Відео з собакою набирають мільйони переглядів не тільки в тіктоку, але і в Фейсбуці. Вітаємо мільйонершу з Тіктока - службову собаку Вайріс ще з одним мільйоном-тепер і на Facebook. Сюжет суспільного про вівчарку, яка служить в Херсонському загоні, опублікований на сторінці Держприкордонслужби напередодні Нового року, вже охопив понад 1,3 млн аудиторії соцмережі, зібрав більше тисячі позитивних коментарів і понад 58 тисяч коментарів", −написали прикордонники.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на митному пункті "Гоптівка" (Харківська область) українські прикордонники запобігли спробі перевезти наркотики з України в Росію - завдяки службовій собаці, яка відчула специфічний запах.

Після особистого огляду прикордонники відчули в бороді 32-річного чоловіка згорток з марихуаною.