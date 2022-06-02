Лідер гурту Ногу свело! підколов Валерія Кіпєлова за його слова про війну в Україні

Макс Покровський висміяв Кіпєлова за його слова про Батьківщину / Колаж

Російський рок-музикант, лідер гурту Ногу свело! Максим Покровський заступився за іншого рокера - Юрія Шевчука. Вокаліст гурту ДДТ разом з колективом вважається в рф персоною нон-грата за антивоєнне висловлювання, що містить критику путіна, на одному з концертів.

Тоді Шевчук розповів, що любов до Батьківщини не дорівнює плазуванню перед президентом країни. Ці слова зачепили переконаного путініста і екслідера гурту Арія Валерія Кіпєлова.

У своїй промові у відподвідь Шевчуку рокер підкреслив своє позитивне ставлення до війни в Україні та побажав рашистським солдатам перемоги. Шевчук слова колеги пропустив повз вуха, а ось Макс Покровський, чия антивоєнна позиція збігається з позицією лідера ДДТ, мовчати не став.

Так в ефірі однієї з російських передач рокер назвав Кіпєлова хитрою людиною, натякаючи на нещирість його суджень.

"Ті, які посередині, ось ці хитрі. Бог дасть, ще в цій країні буде щось хороше. І коли це хороше станеться, ось вони будуть швиденько перевзуватися. Вони все дуже добре давно зрозуміли", - сказав Покровський. Конкретних імен, кого ж він зараховує до касти "внутрішніх хитрунів", Покровський не назвав, але його виступ відбувся після Кіпєлова, так що натяк вийшов цілком очевидним.

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Раніше російський музикант, лідер рок-групи Ногу свело! Макс Покровський до свята 9 травня випустив кліп, в якому закликає російських солдатів покинути Україну і повертатися додому.

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