Лідер Ногу Свело! закликав окупантів-" інопланетян" піти з України: "Назад, Росія, назад!"

Макс Покровський закликав російські війська покинути Україну / instagram.com/max_pokrovskiy

Російський музикант, лідер рок-групи Ногу Свело! Макс Покровський до свята 9 травня випустив кліп, в якому закликає російських солдатів повертатися додому.

Ролик починається з кадрів різних футбольних команд, які виходять на поле з прапорами України на плечах, трибуни, також з українською символікою, радіють. Потім, з'являються уривки зі зйомок параду на День Перемоги з червоної площі. Тільки російські солдати і військова техніка рухаються у зворотний бік, рухаються назад.

На мелодію відомої футбольної кричалки Покровський поклав нове антивоєнне гасло: "Ждет мама солдат! россия, назад!"

На своїй сторінці в Instagram лідер Ногу Свело! написав: "9-го травня 1945-го року мир повернувся в будинки наших предків. В російські будинки, казахські юрти, білоруські та українські хати. У них була одна перемога на всіх, одне мирне небо на всіх і одне спільне бажання: щоб війна більше ніколи не повторилася.

Але прийшли інопланетяни. І "ніколи не допустити" перетворилося на "можемо повторити". І ось настав день, коли російську військову техніку "прикрасили" символи Z, ті самі, під якими війська СС винищували наших предків. В українському небі полетіли ракети.

Хто ці інопланетяни? Яку форму життя вони представляють? До якої форми життя ми самі належимо? Відповіді на ці питання ми будемо шукати довгі роки. Але цю війну потрібно зупинити прямо зараз!"

читайте також"Я не знаю, як вони будуть з цим жити": монеточка, що втекла з РФ, засудила російських зірок-путіністів

Раніше співачка Лоліта, родом із Закарпаття, вразила фанатів своїм цинізмом - на 9 травня згадала Діда-ветерана і Львів, але продовжує ігнорувати війну в Україні.

Інші новини: