Валерій Кіпєлов "топить" за Путіна: рокер зробив гучну заяву про війну

Валерій Кіпєлов виступив за війну в Україні / instagram.com/kipelovofficial

У той час як світові рок-легенди на кшталт Оззі Осборна, всіляко підтримують Україну в її битві проти рашистів, Валерій Кіпєлов, один із засновників і солістів гурту Арія, вирішив, що буде слідувати на повідку за путіним та його військовою політикою.

Пропутінського співака обурив виступ іншого російського рокера Юрія Шевчука, в якому він невтішно відгукнувся про Путіна і розповів, що, на його думку, таке Батьківщина.

У піку солісту ДДТ Кіпєлов закінчив один зі своїх концертів промовою, щедро приправленою пропагандистськими гаслами.

"Для мене Батьківщина - це ви. Батьківщина - це Юрій Гагарін, це наш прапор Перемоги. Це великий хокеїст Валерій Харламов, це Чехов, це Чайковський. Це мої близькі, мої діти, мої онуки. Це все - моя Батьківщина. Перемога буде за нами!" - вигукнув він. Залишаючи сцену, Кіпєлов повторював "Бережи вас Бог".

Співак в 2014 році підтримав путіна в його рішенні про анексію Криму і є затятим противником опозиційного протестного руху в рф.

читайте також"Ганьба нації": Українка і учасниця низькопробного російського шоу набрехала про життя в Луганську

Раніше російський актор Олексій Панін назвав Івана Охлобистіна гниллю, та дав кремлівському підлабузнику цінну пораду.

Інші новини: