"Батьківщина - це не зад президента": лідер ДДТ Юрій Шевчук звернувся зі сміливою промовою до росіян

Юрій Шевчук звернувся до росіян з промовою про Батьківщину / instagram.com/ddt_band

Російський рок-музикант, поет-пісняр і лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук відкрито висловлює свою антивоєнну позицію і засуджує політику путіна. Гурт відмовляється виступати на "Z-концертах" , а їх концерт в Тюмені був скасований через небажання виступати в залі з рашистською символікою.

Між тим музичний колектив прийняв рішення не скасовувати гастролі, і продовжує виступати, поки їх не заборонили, як раніше в 80-их роках. На своїх концертах Шевчук намагається вселити в свою аудиторію хоч краплю розуму.

Так, на концерті в Уфі, який відбувся 18 травня, артист зі сцени звернувся до слухачів з короткою, але вельми змістовною промовою.

"Батьківщина, друзі, - це не [зад - неценз.] президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся злиденна на вокзалі, що продає картоплю. Ось це - Батьківщина", - повідомив він.

Відеоролик зі словами лідера ДДТ швидко розлетівся по мережі, проте його першоджерело поки встановити не вдалося. Раніше він з'явився на одній зі сторінок в Twitter.

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