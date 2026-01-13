Хто став останнім фіналістом Нацвідбору: результати голосування в Дії

Ви дізнаєтеся:
- Хто став 10-м фіналістом Національного відбору
- Коли буде Нацвідбір Євробачення 2026
Сьогодні, 13 січня, закінчилося голосування в Діє, де українці могли віддати свої голоси за десятого фіналіста Національного відбору на Євробачення 2026. У голосуванні взяли участь понад 280 тисяч глядачів.
Хто став останнім учасником Національного відбору
Перемогу в голосуванні тріумфально здобув співак KHAYAT, який вже вчетверте буде пробувати свої сили на Нацвідборі. Артист представив пісню "Герци" в стилі електропоп, в яку органічно вплетені етнічні мотиви. Раніше KHAYAT зазначав, що його пісня не передає боротьбу і перемогу в класичному розумінні, а більше зосереджена на внутрішньому болю і силі.
"Моя пісня "Герци" символічна, прониклива, болюча, сакральна, чесна... Я пишу свідому музику, яка може гідно представити Україну на Євробаченні і маю достатньо досвіду для того, щоб це зробити", - написав співак в Instagram.
Глядачі Євробачення високо оцінили старання артиста і віддали за його композицію понад 90 тисяч голосів. KHAYAT виграв голосування з відривом майже в 43 тисячі голосів від другого місця.
Учасники Нацвідбору на Євробачення 2026
У фіналі Національного відбору на Євробачення свої композиції представлять 10 українських виконавців:
- Jerry Heil,
- KHAYAT,
- LAUD,
- LELÉKA,
- MOLODI,
- Monokate,
- Mr. Vel,
- The Elliens,
- Valeriya Force,
- ЩукаРиба.
Артисти змагатимуться за шанс виступити на конкурсі Євробачення 2026 у Відні, який відбудеться з 12 по 16 травня.
Коли відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2026
Організатори Нацвідбору оголосили, що фінал Національного відбору на Євробачення відбудеться 7 лютого 2026 року. Під час концерту буде проведено благодійний збір коштів для центру Superhumans.
Як обирали фіналіста Нацвідбору - дивіться відео:
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
