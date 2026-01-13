Дружина Ніколаєва розплилася за свята: як вона виглядає

Юлія Проскурякова показала, як виглядає після свят, набравши 4 кілограми.

https://glavred.net/stars/zhena-nikolaeva-rasplylas-za-prazdniki-kak-ona-vyglyadit-10731824.html Посилання скопійоване

Юлія Проскурякова весь час бореться із зайвою вагою/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Проскурякова

Коротко:

Як зараз виглядає дружина Ніколаєва

Що з нею сталося

Дружина російського композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, співачка Юлія Проскурякова поскаржилася на свою фігуру.

Як пишуть російські пропагандисти, Проскурякова набрала зайвих кілограмів під час відпочинку зі своєю родиною. Ставши на ваги після новорічних застіль, вона виявила, що набрала цілих чотири кілограми.

відео дня

Дружина Ніколаєва показала фігуру, що запливла / Фото 7Дней

Дружина Ніколаєва часто стає жертвою хейту за свою фігуру. То її підловили в не дуже вдалому ракурсі в Дубаї на пляжі, то вона ховала руками свій випираючий живіт, за який її знову і знову підозрювали у вагітності.

Втім, дружина мовчазного Ніколаєва намагається вже вибирати вбрання, які приховують зайві вигини.

Ігор Ніколаєв з родиною / t.me, Ігор Ніколаєв

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська телеведуча Оксана Гутцайт похвалилася своєю "обновкою".

Раніше також стало відомо про те, що російську співачку Ларису Доліну, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, можуть позбавити ще однієї мільйонної нерухомості.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ігор Ніколаєв Ігор Ніколаєв — радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред