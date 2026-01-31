"Хто це?" Анна Кошмал поділилася фото з часів "Сватів" і не стримала емоцій

Актриса не впізнала себе на фотографії.

Українська актриса Анна Кошмал раптово знайшла в мережі знімок себе у віці 17 років і, не стримавши емоцій, поділилася враженнями з підписниками в Instagram. Актриса зізналася, що спочатку не впізнала дівчину на фотографії.

Як розповіла знаменитість, знімок датований 2011 роком. Тоді Анні було всього 17 років, і вона знімалася в широко відомому серіалі "Свати". Дівчина виділялася зухвалим стилем і була яскравою брюнеткою — її героїня Женя Ковальова переживала підлітковий вік і захоплювалася готичним стилем. Фотографія відмінно підкреслила характер серіальної Жені, але при цьому категорично відрізнялася від самої Анни, тому контраст через 15 років шокував актрису.

Як виглядала Анна Кошмал у 2011 році / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"Вчора випадково натрапила на це фото в інтернеті, шок! Хто це? 2011 рік. Мені 17 років", — підписала знімок Кошмал.

Зараз Анна зробила акцент у зовнішності на м'якість і ніжність. Актриса відмовилася від чорної фарби для волосся і стала блондинкою. Також її рідко можна побачити з яскравим макіяжем. Кошмал зізналася, що в 17 років виглядала набагато старшою, ніж зараз.

Як зараз виглядає Женя зі Сватів / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"Сьогодні граємо виставу "Серцеїдки" вдома в Києві. Цікаво, що сьогодні я 17-річна Катрін. Але ми вже знаємо, що в свої 17 я виглядала значно старшою, ніж зараз", — написала актриса.

Анна Кошмал / інфографіка: Главред

