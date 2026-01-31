Новий паспорт: зрадниця Йолка розірвала зв'язки з Україною

Співачка Йолка відмовилася від українського громадянства.

Йолка стала громадянкою РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Йолка

Ви дізнаєтеся:

Співачка Йолка отримала російський паспорт

Чому вона відмовилася від українського громадянства

Співачка-зрадниця Йолка, яка родом з Ужгорода, поповнила список колишніх українських культурних діячів, які отримали громадянство країни-агресора. Нещодавно артистка отримала російський паспорт, повідомляють російські ЗМІ.

Нещодавно Йолка вийшла заміж за колишнього "Холостяка" і уродженця Одеси Рождена Анусі. Як виявилося, перед весіллям співачка вирішила питання з документами і нарешті легалізувалася як громадянка РФ. Отримавши новий паспорт, вона відмовилася від громадянства України.

Йолка весілля / фото: instagram.com, Йолка

Весь цей час Йолка жила в РФ з простроченими документами. Через це у неї навіть почалися проблеми з бізнесом — фірму артистки закрили через неактуальні документи. Приїжджати в Україну, щоб оформити нові документи, співачка не захотіла. Представники Йолки відмовилися коментувати питання її громадянства.

Хто чоловік співачки Йолки

Раніше співачка Йолка натякнула на своє заміжжя, опублікувавши відео з коханим і показавши обручку. Незважаючи на те, що артистка не показала обличчя обранця, шанувальники та ЗМІ назвали ім'я чоловіка співачки. Ним виявився Рожден Анусі — колишній головний герой шоу "Холостяк" і співак, який мовчить про війну РФ з Україною. Він народився в Одесі, був учасником "Голосу країни" і Національного відбору на Євробачення, але зараз проживає в РФ.

Про особу: співачка Єлка Йолка (Єлизавета Іванцев) - російська співачка з України, колишня учасниця КВН. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ. Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету РФ, опосередковано фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соціальних мережах допомагає спонсорувати війну. Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

