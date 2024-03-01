Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв і втратила кругленьку суму

Відома актриса Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв, які обманом у неї видурили помітну суму в розмірі 15 тисяч грн.

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Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська актриса серіалів і колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зізналася, що стала жертвою шахрайки, яка обманом виманила у неї кругленьку суму. Про неприємний інцидент артистка розповіла у себе в Instagram.

"Два тижні тому написала мені баєр. Це той, хто привозить брендові речі з-за кордону. Хотіла взяти в мене рекламу. Я озвучила суму - вона погодилася. Я почала вивчати її сторінку, дуже багато блогерів її рекламували. Але все було на словах. Мені потрібно на собі все перевірити, бо я ж буду вам рекомендувати це. Думаю, треба зрозуміти, як комунікація, сервіс, доставка. Тож, думаю, запропоную їй бартер. Нехай вона мені привезе речей на цю суму, скільки коштує моя реклама", - розповіла Мішина.

Але Ксенія, мабуть, трохи захопилася, і взяла одяг на суму більшу, ніж раніше було домовлено за бартером. Тому доплатила баєру 15 тисяч грн. Через деякий час акторка була неприємно здивована, адже сторінку замовника реклами вже видалили і створили нову, де акаунт акторки було заблоковано.

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"Я вибрала речі, але вийшло це на суму більше: плюс 15 тис грн. Вона сказала, що їй потрібно 100% передоплата. Я скинула їй 15 тис грн на карту. І вона сказала, що пішла викуповувати речі. Потім сказала відправила. Добре, чекаємо. Минуло два тижні. Я їй учора пишу. І все. У результаті немає сторінки, усе заблоковано, видалено. До побачення, Ксенія, 15 тис грн твоїх. Я робила скріни, відчувала, що щось не те. Але цієї сторінки вже не було, потім я помітила, що вона її перейменувала. Шахраї", - підсумувала Мішина.

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