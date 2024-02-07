Ксенія Мішина "перетворилася" на блондинку і здивувала фанатів схожістю на Меган Фокс

Відома українська актриса серіалів і колишня героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина похвалилася перед фанатами кардинально оновленим образом на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Артистка раптово "перевтілилася" в блондинку і виклала короткий ролик. На перших кадрах дівчина вийшла традиційно, як брюнетка, у сонцезахисних окулярах і сірому худі. А потім, раптово, раз і - Мішина вже постає ефектною блондинкою. Крім того, дівчина одягла синю вечірню блискучу сукню, а образ доповнила макіяжем і прикрасами.
"Я теж не очікувала! Як вам?", - поцікавилася у підписників актриса.
Є, щоправда, великі шанси, що Мішина не зважилася на такі кардинальні зміни в образі, а просто скористалася перукою. До речі, багато фоловерів зазначили, що з білим кольором волосся Мішина стала дуже схожа на американську актрису Меган Фокс (зірку франшизи "Трансформери").
Нагадаємо, раніше стало відомо, що телеведуча "1+1" Наталія Островська стала мамою. Не пам'ятаючи себе від щастя, вона вже розкрила стать дитини і показала її перші фото з пологового будинку.
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