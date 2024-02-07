Ксенія Мішина "перетворилася" на блондинку і здивувала фанатів схожістю на Меган Фокс

Акторка Ксенія Мішина похвалилася новим образом із блондинистим волоссям і її одразу ж порівняли з голлівудською зіркою Меган Фокс.

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Ксенія Мішина вирішила здивувати фанатів новими образом / Instagram

Відома українська актриса серіалів і колишня героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина похвалилася перед фанатами кардинально оновленим образом на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Артистка раптово "перевтілилася" в блондинку і виклала короткий ролик. На перших кадрах дівчина вийшла традиційно, як брюнетка, у сонцезахисних окулярах і сірому худі. А потім, раптово, раз і - Мішина вже постає ефектною блондинкою. Крім того, дівчина одягла синю вечірню блискучу сукню, а образ доповнила макіяжем і прикрасами.

"Я теж не очікувала! Як вам?", - поцікавилася у підписників актриса.

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Є, щоправда, великі шанси, що Мішина не зважилася на такі кардинальні зміни в образі, а просто скористалася перукою. До речі, багато фоловерів зазначили, що з білим кольором волосся Мішина стала дуже схожа на американську актрису Меган Фокс (зірку франшизи "Трансформери").

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