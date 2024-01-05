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"Коштує дорого": Ксенія Мішина обурилася цінами на відпочинок в Таїланді

Дмитро Відоменко
5 січня 2024, 18:00
Актриса Ксенія Мішина розсекретила ціни на комфортний відпочинок в Таїланді і шокувала новинами про те, за що туристам доведеться дорого заплатити.
Мішина, Таїланд
Ксенія Мішина зараз відпочиває на курорті в Таїланді / Instagram

Відома українська актриса театру і кіно (і колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка") Ксенія Мішина, яка зараз з 11-річним сином Платоном насолоджується відпусткою в Таїланді, обурилася в Instagram-stories цінами для туристів.

Виявилося, що за комфортні умови для відпочинку доведеться викласти великі гроші. За словами Мішиної, в Таїланді багато приватних пляжів, за якими доглядають і постійно прибирають.

Але щоб відпочити там і насолодитися красивими видами, доведеться заплатити ‒ в перерахунку з валюти ‒ 5,5 тисячі гривень дорослому, а дитині – 3 тисячі.

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"На приватних територіях і пляжах можна побачити таку красу. Перебування на такому пляжі і користування басейном коштує 5500 грн з дорослого і 3000 грн - з дитини. Я послала їх (геть - грубо)", - обурилася актриса.

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Правда, Мішина підкреслила, що таку вартість доведеться заплатити за чистоту.

"Але вода тут максимально чиста. Чистота коштує дорого", - підсумувала артистка.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що телеведуча 1+1 Наталія Островська стала мамою. Не пам'ятаючи себе від щастя, вона вже розкрила стать дитини і показала його перші фото з пологового будинку.

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