УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Королівський скандал: сина кронпринцеси Норвегії звинувачують в нападі на жінку

Олена Кюпелі
8 серпня 2024, 00:50
18
Маріусу висунули попередні обвинувачення в "тілесному насильстві" і "завданні шкоди".
Син кронпринцеси виявився героєм скандалу
Син кронпринцеси виявився героєм скандалу / Колаж Главред, фото Instagram, Вікіпедія

Син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт був заарештований після серйозного інциденту в неділю ввечері.

Як пише The Daily Mail, 27-річний Маріус Борг Хойбі провів понад 30 годин під вартою після інциденту у квартирі у Фрогнері, Осло, де жінка років 20 викликала поліцію. За словами Се ог Хора, старший син Метте-Маріт, батьком якого є Мортен Борган, а вітчимом - спадкоємець норвезького престолу кронпринц Хокон, нібито напав на жінку "психологічно і фізично".

Норвезьке видання повідомило, що Маріусу висунуто попередні обвинувачення в "тілесному насильстві" і "завданні шкоди" після того, як до моменту прибуття поліції квартира виявилася "зруйнованою".

відео дня

Хто така королева Летисія

Королева Іспанії Летисія - королева-консорт Іспанії, дружина короля Філіпа VI. Леді Летисія - старша дочка журналіста Хесуса Хосе Ортіса Альвареса і медсестри Марії Паломи Рокасолано Родрігес. За даними Вікіпедії, Летисія вийшла заміж за короля Іспанії 22 травня 2004 року в кафедральному соборі Санта-Марія ла Реаль де ла Альмудена в Мадриді

У Норвегії попередні звинувачення висувають у момент арешту.

Жінку доставили в лікарню, де їй діагностували струс мозку.

Видання повідомило, що Борга Хойбі помістили в одиночну камеру і взяли аналіз крові, щоб з'ясувати, чи перебуває він під впливом наркотиків.

Маріус Борг Хойбі - старша дитина Метте-Маріт, матері-одиначки, коли вона познайомилася зі спадкоємним принцом Гоконом (сином короля Гаральда і королеви Соні) через спільних друзів у 1999 році.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

В України - третє "золото": перемогу виборов олімпієць Хижняк, подробиці

В України - третє "золото": перемогу виборов олімпієць Хижняк, подробиці

01:14 Спорт
В Курській області FVP-дрон влучив у російського топвоєнкора Піддубного

В Курській області FVP-дрон влучив у російського топвоєнкора Піддубного

22:58 Світ
У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

22:26 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У Сумській області оголосили масштабну евакуацію: діятимуть швидко 6138

У Сумській області оголосили масштабну евакуацію: діятимуть швидко

Може бути трагічний кінець : названо можливі терміни закінчення війни 3252

"Може бути трагічний кінець": названо можливі терміни закінчення війни

Путін уперше прокоментував бої в Курській області: запросив на килим ФСБ 2329

Путін уперше прокоментував бої в Курській області: запросив "на килим" ФСБ

З'явилася перша реакція США на бої в Курській області 2184

З'явилася перша реакція США на бої в Курській області

Останні новини

02:12

Чи є загроза захоплення великих міст: Золотарьов розкрив нові плани РФ

02:06

Одеса зникне: науковці показали, що буде з Україною після танення льодовиків

01:43

Чим промити пральну машину від запаху та бруду: результат миттєвий

01:30

"Кажеш, я некрасивий?": який вигляд мав візажист Єгор Андрюшин до трансформацій

01:14

В України - третє "золото": перемогу виборов олімпієць Хижняк, подробиціФото

Кремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – ЗолотарьовКремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – Золотарьов
00:50

Королівський скандал: сина кронпринцеси Норвегії звинувачують в нападі на жінку

00:32

Найсмертоносніший пілот F-16 розповів, як Україні контролювати небо у війні

00:26

Путініст Пригожин заступився за Пугачову і Ротару

07 серпня, середа
23:55

Зеленський запропонував суворе покарання за участь у війні на боці РФ

Реклама
23:47

Ціни "впали" на 40%: в Україні різко знижується вартість популярного літнього фрукта

23:16

Зіркова стрибунка Бех-Романчук уперше зізналася, чому не завела дітей

23:13

Кандидат у віцепрезиденти США зробив заяву про мир в Україні

22:58

В Курській області FVP-дрон влучив у російського топвоєнкора ПіддубногоВідео

22:51

"Ревнують": дружина Тимура Мірошниченка чесно зізналася, чи здружилися їхні рідні та прийомні діти

22:45

Як висушити льох від вогкості: 2 найважливіші кроки, які усунуть проблему назавждиВідео

22:26

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

22:26

Померла зірка "Чорної Пантери" Конні Чіуме - подробиці

22:18

Золотарьов зробив заяву про переговори України і РФ та про їх можливість

22:02

У Курській області на другу добу кризи ввели режим НС: у РФ ниють, що все погано

21:43

"До сліз образили": путіністка Любов Успенська розпочала війну проти Філіпа Кіркорова

Реклама
21:39

Бої на Курщині: у ЄС кажуть про право ЗСУ захищатися, у США - це справи Києва

21:11

Склали зброю і здались: 4 бійця взяли в полон десятки окупантів в Курській областіВідео

21:08

Від нового штаму коронавірусу померла перша жертва: деталі інциденту

21:00

Як довго можна зберігати очищені волоські горіхи: 4 секрети, які повинні знати всіВідео

20:34

Медаль гарантовано: Насібов пробився у фінал Олімпіади, Беленюк зазнав поразки

19:52

З'явилася перша реакція США на бої в Курській області

19:40

РФ знищила 70% Торецька: в ОВА розповіли, чи зайшли окупанти у місто

19:38

Дощі будуть лише у двох областях: прогноз погоди на 8 серпня

19:29

У прищах і зі шприцом: Василенко зі "Школи" розповіла про невиліковну хворобу

19:10

Чому над Києвом було по-дивному "гучно" під час останньої атаки - Киричевський

19:10

"Атака" на Курськ не рейд, це доволі серйозноПогляд

18:44

"Може бути трагічний кінець": названо можливі терміни закінчення війниВідео

18:42

"Війна закінчиться у 2025 році": політолог назвав фатальну помилку ПутінаВідео

18:34

"Виходь за мене": Тіну Кароль публічно покликали заміж - відповідь артистки

17:55

Путін влаштує шантаж України та США: коли завершиться наступ РФ і які прогнози

17:47

Дружина Юрія Ткача загриміла в лікарню: чи довелося лягти під ніж

17:37

"Нажаль" чи "на жаль" – як правильно: якої помилки ми часто припускаємосяВідео

17:26

"Ми туди вже заходимо": Буданов пояснив, чому відвоювати Крим простіше, ніж Донбас

17:26

У Сумській області оголосили масштабну евакуацію: діятимуть швидко

17:24

Прикордонний пункт "у мотлох": знімки показали руйнування в'їзду в Курську область

Реклама
17:21

Суворі прикмети 8 серпня: що категорично не можна робити цього дня

17:08

Колишня столиця України: що відомо про історію міста Суджа

16:49

Живе в Німеччині, виховує двох дівчаток: що відомо про кохану Зої Мозгової

16:39

Які фільми, серіали та програми дивилися у країнці на Київстар ТБ у липні: аналітика платформи

16:37

Посилили обстріли та стягують техніку: РФ готується до штурмів під Вовчанськом

16:30

Як відбілити емальовану каструлю: спосіб, який дасть вражаючий результатВідео

16:25

"Тепер мій": Кіркоров кинув дітей заради молодої ескортниці

16:23

"Де наша армія хвалена?": істерика росіянина з-під Курська потрапила на відеоВідео

16:22

Беленюк та Насібов яскраво пробилися до півфіналу Олімпіади у греко-римській боротьбі

16:18

В США затримали чоловіка, який готував ще один замах на Трампа - Politico

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти