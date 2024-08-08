Королівський скандал: сина кронпринцеси Норвегії звинувачують в нападі на жінку

Маріусу висунули попередні обвинувачення в "тілесному насильстві" і "завданні шкоди".

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Син кронпринцеси виявився героєм скандалу / Колаж Главред, фото Instagram, Вікіпедія

Син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт був заарештований після серйозного інциденту в неділю ввечері.

Як пише The Daily Mail, 27-річний Маріус Борг Хойбі провів понад 30 годин під вартою після інциденту у квартирі у Фрогнері, Осло, де жінка років 20 викликала поліцію. За словами Се ог Хора, старший син Метте-Маріт, батьком якого є Мортен Борган, а вітчимом - спадкоємець норвезького престолу кронпринц Хокон, нібито напав на жінку "психологічно і фізично".

Норвезьке видання повідомило, що Маріусу висунуто попередні обвинувачення в "тілесному насильстві" і "завданні шкоди" після того, як до моменту прибуття поліції квартира виявилася "зруйнованою".

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У Норвегії попередні звинувачення висувають у момент арешту.

Жінку доставили в лікарню, де їй діагностували струс мозку.

Видання повідомило, що Борга Хойбі помістили в одиночну камеру і взяли аналіз крові, щоб з'ясувати, чи перебуває він під впливом наркотиків.

Маріус Борг Хойбі - старша дитина Метте-Маріт, матері-одиначки, коли вона познайомилася зі спадкоємним принцом Гоконом (сином короля Гаральда і королеви Соні) через спільних друзів у 1999 році.

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