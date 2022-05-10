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Клаус Майне з Scorpions розповів чому змінив слова легендарної рок-балади на підтримку Україні

10 травня 2022, 21:48

Музикант до останнього не вірив у те, що війна прийде в незалежну процвітаючу державу.

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Клаус Майне з Scorpions розповів про підтримку Україні / instagram.com/scorpions

Лідер легендарної рок-групи Scorpions Клаус Майне під час виступу в Лас-Вегасі змінив слова пісні WInds of Change про Москву і Парк Горького на знак солідарності і підтримки України у війні з рф.

В інтерв'ю для ТСН музикант розповів, що спонукало його на такі зміни. Так Майне зазначає, що пристально стежив за новинами в Україні, і у нього було передчуття про те, що в лютому ось-ось трапиться щось жахливе.

"Ми дивилися новини щодня, і у кожного, вочевидь, було відчуття, що в ці дні в лютому може бути вторгнення. Але тоді думати про це було так абстрактно і так нереально. Я пам'ятаю день, коли побачив новини, і не міг повірити. Ми були шоковані, не могли повірити, що це правда",- згадує лідер Scorpions.

Коли почалося повномасштабне військове вторгнення рф в Україну він з групою готувався до концерту в Лас-Вегасі. Тоді-то йому і прийшла ідея змінити текст легендарної пісні, що прославляє вітер свободи, який він колись відчув у столиці країни-агресора. Натомість вони заспівали: "А тепер послухай моє серце, воно говорить Україна".

"Ми якраз готувалися до нового туру, у нас саме вийшов новий альбом, і ми готували шоу в Лас-Вегасі. Ви знаєте, я подумав, що зараз не час романтизувати Росію текстами на кшталт "Гуляти Москвою до парку Горького". Я хотів сказати цими словами, що ми підтримуємо Україну в цій дуже складній ситуації",- розповів Клаус Майне.

Артист підкреслює - він упевнений, що скоро в Україні настане мир, хоча йому складно уявити, навіть після перегляду новин, масштаби жаху, який доводиться переживати українському народу: "Ми бачимо це щодня по телевізору, ці жахливі кадри, ми дивимося новини , де б ми не були. Це розбиває серце. Але ми не маємо справжнього уявлення, що це насправді означає бути в такій ситуації, це так складно для будь-якої людини. Так багато невинних людей втратили життя. Ми всі сподіваємося, що це дуже швидко закінчиться, і ми всі побачимося у кращі часи. І ми дуже поважаємо українців".

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Раніше ексведучий популярного шоу про автомобілі Top Gear Джеремі Кларксон зібрав кошти і передав Україні позашляховики і гуманітарну допомогу.

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