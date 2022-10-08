Філіпа Кіркорова зробили винним у вибухах на Кримському мосту / скріншот

Вибух на Кримському мосту наробив галасу в усьому світі. Пошуки винного в Росії зайшли так далеко, що підозра впала на Філіпа Кіркорова.

Пропагандист Борис Корчевников у своєму Telegram-каналі опублікував лист одного зі своїх знайомих, який пов'язав подію з танцями на хресті, які кілька місяців тому влаштував Кіркоров.

На думку автора послання, Бог карає Росію за богохульство, яке дозволяють собі відомі особистості.

"Протанцював Філіп на хресті, і почалося. Буквально на наступний день в Давидовому Броді було спалено велике скупчення нашої техніки. А далі пішло і пішло. Сьогодні - Кримський міст. У книзі святого Миколая сербського "Війна і Біблія" все досконально про це сказано. У причинах невдач і програшів він на перше місце поставив богохульство. Чому у нас вирішили, що подібне пройде безкарно?!",- обурився автор опусу.

Сам Борис Корчевников з цим коментарем погодився.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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