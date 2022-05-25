Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

Володимир Зеленський підтримав візовий режим для росіян / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський відповів на петицію про введення візового режиму для громадян Росії і заявив, що підтримує посилення контролю за в'їздом росіян в Україну на тлі повномасштабної російської агресії.

"На тлі повномасштабної російської агресії підняте питання є важливим і невідкладним, тому необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую", - йдеться в відповіді Зеленського на сайті ОП.

Зеленський подякував усім, хто підписав петицію, за активну громадянську позицію. Він повідомив, що направив прем'єр-міністру Денису Шмигалю листа з проханням опрацювати питання.

Петиція була зареєстрована 11 лютого, на початку травня вона набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. У результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Після того, як ЗСУ відважно вибили окупантів з багатьох районів України, почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Для боротьби з "путінським світом" союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу. У США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-лізу, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що" спецоперація " в Україні нібито йде за планом.

У російських військ не вийшло захопити українських захисників і влаштувати їм великий "котел". Тепер вони націлені на те, що б забезпечити три менших "котла" на Донбасі.

Читайте також: