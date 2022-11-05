Зеленський підтримав ідею про повну заборону роботи російських артистів

Володимир Зеленський і Філіп Кіркоров / Колаж фото УНІАН

Український лідер Володимир Зеленський на офіційному рівні підтримав петицію з проханням ввести заборону на роботу російським артистам в Україні. Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі Офісу президента. Раніше документ набрав необхідні 25 тисяч підписів.

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщене на веб-сайті "Офіційне інтернет-представництво Президента України" — електронну петицію О.С. Клименка "заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні", яку підтримали понад 25 тисяч осіб", — написав Зеленський.

Український лідер також перерахував заходи, які були вжиті проти поширення культурної продукції держави-агресора та діяльності артистів з країни-агресора. Він також направив петицію до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з дорученням обробити підняті в ній питання.

"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, яка здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розвиток цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше український лідер Володимир Зеленський доручив українському уряду розглянути питання, які були порушені в петиції про скасування заборони виїзду з України для чоловіків призовного віку.

"Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, виявлення та запобігання можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автор петиції буде проінформований", - сказав він.

До того Володимир Зеленський позитивно відповів на петицію про введення візового режиму для громадян Росії і заявив, що підтримує посилення контролю за в'їздом росіян в Україну на тлі повномасштабної російської агресії.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і невідкладним, тому необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую", - сказав він.

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