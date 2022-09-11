Катя Осадча розповіла про свою зустріч з Єлизаветою II: "Вона була непохитна"

Катя Осадча розповіла про зустріч з Єлизаветою II / instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/kosadcha

Українська модель, волонтерка і ведуча Катя Осадча поділилася своїми спогадами про королеву Єлизавету II. Таким чином вона вирішила попрощатися з монархинею, чиє правління тривало цілих 70 років.

Осадча розповіла, що не один раз бачила королеву: в рамках програми Світське життя вона відвідувала щорічні королівські скачки - важливу подію в світських колах Великобританії.

На заході зазвичай була присутня і королівська сім'я на чолі з самою Єлизаветою II. "Я бачила королеву Єлизавету || на живо кілька разів, на королівських кінних перегонах в Аскоті. Головне, що тоді кинулося в вічі, що медійний образ монарха, що відомий на весь світ, абсолютно відповідає реальності. Хода, манери, всі навколишні атрибути, люди навколо, що вклоняються в повазі, а не підлесливо, це окремий світ традицій хранителькою яких була Єлизавета", - пише Осадча на своїй сторінці в Instagram.

Крім зовнішньої царственості, ведуча також відзначила і непохитну твердість духу монархині, яка її так захоплює: "Як би нам не розповідали про за лаштунки Букінгемського палацу, які б плітки не розводили і які б скандали не народжувалися, як би в фарбах не розповідали про зради чоловіка в молодості, звинувачували у смерті Діани і надмірних витратах на життя двору, Єлизавета була непохитна в мудрому відношенні до всього. Я не знаю напевно, але є враження, що принцип - "і це теж пройде" зберіг королеві здоров’я, нерви і приніс так багато років життя. Пережити таку кількість світових катаклізмів, починаючи від повоєнних років, зміну правлячих партій, прем’єрів, світового геополітичного ландшафту".

"Я запам’ятала її фразу, що пояснює життя Королеви останні 70 років, коли черговий Прем‘єр йшов у відставку, вона сказала - "ви за час мого правління вже сьомий, ви приходите і йдете, ви втомлюєтеся, хворієте, а я не маю такого права, я не можу нікуди піти". Королево, спи з миром ", - попрощалася з Єлизаветою II Осадча.

Катя Осадча розповіла про зустріч з Єлизаветою II / instagram.com/kosadcha

У коментарях люди також діляться своїми спогадами про монархиню, і висловлюють свою скорботу за епохою,що пішла з нею:

"Це так несподівано. Ніби нещодавно були фото її з Джонсонюком і вітала нову прем'єрку, як така новина. Спи спокійно, Королево".

"Сумно, королева - це еталон величі і доброти, справедливості та стилю. Спочивай з миром".

"Було відчуття, що вона безсмертна леді, яка переживе усіх".

"Відійшла ціла епоха".

"Вона була справжньою Королевою!"

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 74 роки.

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