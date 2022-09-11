УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Катя Осадча розповіла про свою зустріч з Єлизаветою II: "Вона була непохитна"

11 вересня 2022, 14:51

Ведуча сумує про відхід "вічної" королеви Великобританії.

Королева Єлизавета, Катя Осадча
Катя Осадча розповіла про зустріч з Єлизаветою II / instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/kosadcha

Українська модель, волонтерка і ведуча Катя Осадча поділилася своїми спогадами про королеву Єлизавету II. Таким чином вона вирішила попрощатися з монархинею, чиє правління тривало цілих 70 років.

Осадча розповіла, що не один раз бачила королеву: в рамках програми Світське життя вона відвідувала щорічні королівські скачки - важливу подію в світських колах Великобританії.

На заході зазвичай була присутня і королівська сім'я на чолі з самою Єлизаветою II. "Я бачила королеву Єлизавету || на живо кілька разів, на королівських кінних перегонах в Аскоті. Головне, що тоді кинулося в вічі, що медійний образ монарха, що відомий на весь світ, абсолютно відповідає реальності. Хода, манери, всі навколишні атрибути, люди навколо, що вклоняються в повазі, а не підлесливо, це окремий світ традицій хранителькою яких була Єлизавета", - пише Осадча на своїй сторінці в Instagram.

Крім зовнішньої царственості, ведуча також відзначила і непохитну твердість духу монархині, яка її так захоплює: "Як би нам не розповідали про за лаштунки Букінгемського палацу, які б плітки не розводили і які б скандали не народжувалися, як би в фарбах не розповідали про зради чоловіка в молодості, звинувачували у смерті Діани і надмірних витратах на життя двору, Єлизавета була непохитна в мудрому відношенні до всього. Я не знаю напевно, але є враження, що принцип - "і це теж пройде" зберіг королеві здоров’я, нерви і приніс так багато років життя. Пережити таку кількість світових катаклізмів, починаючи від повоєнних років, зміну правлячих партій, прем’єрів, світового геополітичного ландшафту".

"Я запам’ятала її фразу, що пояснює життя Королеви останні 70 років, коли черговий Прем‘єр йшов у відставку, вона сказала - "ви за час мого правління вже сьомий, ви приходите і йдете, ви втомлюєтеся, хворієте, а я не маю такого права, я не можу нікуди піти". Королево, спи з миром ", - попрощалася з Єлизаветою II Осадча.

Королева Єлизавета II
Катя Осадча розповіла про зустріч з Єлизаветою II / instagram.com/kosadcha

У коментарях люди також діляться своїми спогадами про монархиню, і висловлюють свою скорботу за епохою,що пішла з нею:

"Це так несподівано. Ніби нещодавно були фото її з Джонсонюком і вітала нову прем'єрку, як така новина. Спи спокійно, Королево".

"Сумно, королева - це еталон величі і доброти, справедливості та стилю. Спочивай з миром".

"Було відчуття, що вона безсмертна леді, яка переживе усіх".

"Відійшла ціла епоха".

"Вона була справжньою Королевою!"

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 74 роки.

Інші новини:

шоу-бізнес Єлизавета II Осадчая Катя Осадча Катерина Осадча Катерина Осадчая Катя Осадча новини шоу бізнесу Смерть Єлизавети ІІ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:15

Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ

17:02

Байден дивно відреагував на просування ЗСУ та втечу окупантів з УкраїниВідео

16:39

Лавров погрожує Україні через відмову від переговорів: "Москва знає, як досягати цілей"Відео

16:12

Сестра співачки-мільйонерки Камалії служить у ЗСУ: "Запитуємо, коли перемога?"

16:03

Окупанти спішно тікають: на виїзд з Луганської області утворилася величезна чергаВідео

Реклама
15:50

Прикмети на 12 вересня: які 2 речі треба зробити в день Олександра, щоб стати багатшимВідео

15:36

Почнуть мстити: астролог назвала місто України, яке окупанти бомбитимуть через злістьВідео

15:28

Російські пілоти готуються до втечі в Південну Америку через наближення перемоги України- розвідкаВідео

15:27

Тямущі господині роблять надріз в губці та насолоджуються результатом: як її використовують

15:19

Зірка "Кварталу 95" зняв потужну пародію на побитого пропагандиста СоловйоваВідео

14:52

Люди вишикувалися у величезні черги і плачуть: кортеж з труною Єлизавети II покинув замок БалморалВідео

14:51

Катя Осадча розповіла про свою зустріч з Єлизаветою II: "Вона була непохитна"Відео

14:39

Друг Шатунова розповів про особливу обставину його здоров'я перед смертю

14:22

Київ готовий до переговорів після деокупації всіх територій України на 1 грудня 1991 року - РезніковВідео

14:12

Дуже нелегке життя: 4 імені, які мають важку долюВідео

13:59

Звільнення Ізюма стало найсильнішим ударом для Путіна після поразки під Києвом - ReutersВідео

13:39

Крим піде до нас, бо Росія почне розпадатися: Сенцов зробив гучний прогнозВідео

13:23

Україну накриє циклон Пеггі: скільки триватиме холод і коли прийде потеплінняВідео

13:00

Гороскоп на завтра 12 вересня 2022: Близнюкам - важливі новини, Левам - вороги, Козерогам - удачаВідео

12:49

ЗСУ до виходу на державний кордон залишається 50 км - главком ЗалужнийФото

Реклама
12:46

Найсмачніший і дуже корисний зимовий салат на швидку руку: рецепт за 10 хвилинВідео

12:46

5 речей, які не можна давати і брати в борг

12:45

Окупанти пакують награбоване та тікають з міст, які були в окупації з 2014 року - ГайдайВідео

12:21

Росія програла війну за ідеї: американський історик пояснив сутність провалу Путіна і Кремля

12:01

"З кожного українця по сірнику": Шнуров заспівав москвичам про палаючу Москву, а Гордон їх затролив

11:56

Українські військові звільнили смт Чкаловське на ХарківщиніВідео

11:56

Навіщо протирати куртку оцтом: секрет досвідчених господинь

11:54

Зірку "району Мелроуз" понівечили пластичні операції: як зараз виглядає актрисаВідео

11:40

"Ось як виглядає без фільтрів": розпухла Бузова довела росіян до нудоти

11:30

ЗСУ можуть повністю звільнити Ізюм на Харківщині за 48 годин - ISWВідео

11:13

"В обличчя не плюнете?": Дантес розповів, як ставиться до Кацуріна і коли розлучиться з Дорофєєвою

11:09

Гороскоп Таро на тиждень 12-18 вересня: Левам - важливе рішення, Стрільцям - успіх, Водоліям - щасливі подіїВідео

10:58

Чи варто чекати лютих холодів: кліматолог розповіла, якою буде зима в УкраїніВідео

10:40

У перші дні вторгнення Зеленський хотів поговорити з Путіним, Кремль не відповів на дзвінкиВідео

10:10

Звільнення Криму може перенестися на наступний рік - генералВідео

10:05

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

09:58

Запорізька АЕС повністю зупинена: енергоблок переводять у холодний станВідео

09:30

Нове обличчя і волосся: 53-річний Михайлов змінився до невпізнання

08:58

"Ми не хотіли сюди їхати": окупант сам подзвонив в ГУР, щоб дізнатися, як здатися в полонВідео

08:54

Гороскоп на сьогодні 11 вересня 2022: Левам - важлива зустріч, Терезам - сварка, Козерогам - поїздкаВідео

Реклама
08:53

Знищено літаки, вертоліт і БПЛА: авіація ЗСУ завдала 23 успішних удари по окупантамВідео

08:30

Коли переводять годинник на зимовий час 2022: дата і час переходуВідео

08:25

Путін опинився в позиції таргана в банціПогляд

08:12

"Наші пруть вперед, не зупиняючись": Арестович розкрив деталі наступу ЗСУ на ХарківщиніВідео

07:35

ЗСУ "прожарили" окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

07:01

Усікновення глави Іоанна Предтечі: картинки, душевні привітання до світлого дня

06:15

Прикре самогубство Росії: чому війна в Україні триватиме до розпаду РФПогляд

05:00

ЗСУ зайдуть на територію Росії, якщо Москва не припинить агресію – генерал РоманенкоВідео

04:40

Як правильно дезінфікувати туалетний йоржик та як часто слід його міняти

03:30

Арктичний холод з "потопом": синоптик попередив про рекордні заморозкиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти