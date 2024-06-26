Камалія несподівано повернулася до дітей та колишнього чоловіка

Зворушливий момент возз'єднання сім'ї після довгої розлуки потрапив на відео.

https://glavred.net/stars/kamaliya-neozhidanno-vernulas-k-detyam-i-byvshemu-muzhu-10576178.html Посилання скопійоване

Камалія новини - Камалія полетіла в Лондон до дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія після розлучення розділила опіку над своїми десятирічними доньками з чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром - для дівчаток батьки залишилися батьками всупереч їхнім особистим складнощам у стосунках.

Проте Арабелла і Мірабелла залишилися жити з батьком у Лондоні. Там вони здобувають освіту, і там же зосереджене їхнє соціальне життя.

Камалія зі свого боку мешкає в Україні, і відвідує доньок за кожної зручної нагоди. Зазвичай це заплановані поїздки, але нещодавно співачка вирішила влаштувати дівчаткам сюрприз.

Артистка вирушила до Лондона спонтанно, попередивши лише колишнього чоловіка. Він зустрів її в аеропорту і привіз додому на превеликий подив Арабелли і Мірабелли - діти були щасливі побачитися з мамою. Зворушливий момент Камалія показала у своєму блозі в Instagram.

"Переліт, трохи втоми, але так багато радості в серці! І ось я вже в Лондоні! Мить, коли я побачила своїх рідненьких Мірабеллу і Арабеллу, була безцінною. Їхня радість і обійми зробили цей момент ще особливішим. Нічого не може зрівнятися з тим, щоб бути поруч зі своїми дівчатками, відчувати їхнє тепло і любов. З кожним разом розумію, як сильно вони виросли і як важливо для нас бути разом. Родина – це найцінніше, що у нас є", - написала вона.

Дивіться відео зустрічі Камалії з доньками в Лондоні:

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська співачка і музична продюсерка Наталія Могилевська ошелешила подарунком для молодшої прийомної доньки, який запросто може вкусити людину.

Також стало відомо, що Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узєлкова, опинилася в лікарні. Відомій тренерці стало зле під час відпочинку в Ізраїлі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред