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Камалія несподівано повернулася до дітей та колишнього чоловіка

Анна Підгорна
26 червня 2024, 18:37
126
Зворушливий момент возз'єднання сім'ї після довгої розлуки потрапив на відео.
Камалія з родиною
Камалія новини - Камалія полетіла в Лондон до дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія після розлучення розділила опіку над своїми десятирічними доньками з чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром - для дівчаток батьки залишилися батьками всупереч їхнім особистим складнощам у стосунках.

Проте Арабелла і Мірабелла залишилися жити з батьком у Лондоні. Там вони здобувають освіту, і там же зосереджене їхнє соціальне життя.

Камалія зі свого боку мешкає в Україні, і відвідує доньок за кожної зручної нагоди. Зазвичай це заплановані поїздки, але нещодавно співачка вирішила влаштувати дівчаткам сюрприз.

Артистка вирушила до Лондона спонтанно, попередивши лише колишнього чоловіка. Він зустрів її в аеропорту і привіз додому на превеликий подив Арабелли і Мірабелли - діти були щасливі побачитися з мамою. Зворушливий момент Камалія показала у своєму блозі в Instagram.

"Переліт, трохи втоми, але так багато радості в серці! І ось я вже в Лондоні! Мить, коли я побачила своїх рідненьких Мірабеллу і Арабеллу, була безцінною. Їхня радість і обійми зробили цей момент ще особливішим. Нічого не може зрівнятися з тим, щоб бути поруч зі своїми дівчатками, відчувати їхнє тепло і любов. З кожним разом розумію, як сильно вони виросли і як важливо для нас бути разом. Родина – це найцінніше, що у нас є", - написала вона.

Дивіться відео зустрічі Камалії з доньками в Лондоні:

Хто така Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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