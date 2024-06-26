Камалія несподівано повернулася до дітей та колишнього чоловіка

Українська співачка Камалія після розлучення розділила опіку над своїми десятирічними доньками з чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром - для дівчаток батьки залишилися батьками всупереч їхнім особистим складнощам у стосунках.
Проте Арабелла і Мірабелла залишилися жити з батьком у Лондоні. Там вони здобувають освіту, і там же зосереджене їхнє соціальне життя.
Камалія зі свого боку мешкає в Україні, і відвідує доньок за кожної зручної нагоди. Зазвичай це заплановані поїздки, але нещодавно співачка вирішила влаштувати дівчаткам сюрприз.
Артистка вирушила до Лондона спонтанно, попередивши лише колишнього чоловіка. Він зустрів її в аеропорту і привіз додому на превеликий подив Арабелли і Мірабелли - діти були щасливі побачитися з мамою. Зворушливий момент Камалія показала у своєму блозі в Instagram.
"Переліт, трохи втоми, але так багато радості в серці! І ось я вже в Лондоні! Мить, коли я побачила своїх рідненьких Мірабеллу і Арабеллу, була безцінною. Їхня радість і обійми зробили цей момент ще особливішим. Нічого не може зрівнятися з тим, щоб бути поруч зі своїми дівчатками, відчувати їхнє тепло і любов. З кожним разом розумію, як сильно вони виросли і як важливо для нас бути разом. Родина – це найцінніше, що у нас є", - написала вона.
Дивіться відео зустрічі Камалії з доньками в Лондоні:
Хто така Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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