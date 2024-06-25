Колишня дружина Узєлкова опинилася в лікарні: що сталося

Марина Борджемська поїхала відпочивати в Ізраїль.

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Марина Боржемська потрапила в неприємну ситуацію на відпочинку/ колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina/

Колишня дружина спортсмена і боксера В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська, з якою боксер прожив 22 роки і розлучався з жахливим скандалом, опинилася в лікарні.

Під час відпочинку зі своєю мамою і дітьми в Ізраїлі, спортсменка і телеведуча потрапила до лікарні.

У своєму Instagram, зірка поділилася кадром, на якому лежить на кушетці біля медичного обладнання в ізраїльській лікарні.

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Хто така Марина Боржемська? Багато хто знав Марину Боржемську, як дружину відомого боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році пара одружилася, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Після початку повномасштабної війни колишній чоловік остаточно зник із життя сім'ї, тож Марина сама виховує 14-річного сина Роберта та 11-річну доньку Олівію.

Підписники Марини почали хвилюватися про стан здоров'я знаменитості та, підтримавши її, поцікавилися, що стало причиною. Через деякий час Боржемська вийшла на зв'язок і заспокоїла фанатів, пояснивши, що все вже позаду і нічого критичного, на щастя, не сталося. І подякувала місцевим медикам. Водночас спортсменка не стала розкривати подробиць.

Марина Боржемська на лікарняному ліжку / Скриншот Instagram/uzelkova.marina

"Дякую всім за підтримку. Уже все добре. Ізраїльські лікарі пройшли тест на всі 100%", - написала Марина.

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Нагадаємо, раніше Боржемська розповіла, що в її домі було присутнє насильство та маніпуляції. Крім того, селебріті додає, що їй було складно прийняти те найголовніше рішення, на яке вона все-таки зважилася, коли народила другу дитину - сина Роберта.

Влітку 2021 року В'ячеслав Узєлков узяв участь у шоу Одруження наосліп, оскільки, за його словами, був готовий знайти своє справжнє кохання. У пару спортсмену обрали Юлію Черницьку - "фітнес-маму" чотирьох доньок. Незважаючи на те, що Черницька та Узелков були давно знайомі, стосунки не склалися - після проекту фітнес-мама назвала Узелкова своїм ворогом і "хворим на голову".

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