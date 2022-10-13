Як зараз виглядає хворий афазією Брюс Вілліс - дружина актора похвалилася милим кадром

Емма Хемінг показала, як зараз виглядає Брюс Вілліс / instagram.com/emmahemingwillis

67-річний голлівудський актор Брюс Вілліс зараз веде усамітнений спосіб життя. Головною причиною тому служить діагноз Міцного горішка - афазія. Артист страждає від невиліковних прогресуючих порушень сприйняття та відтворення усного і писемного мовлення.

Мозок Вілліса перестає функціонувати, як потрібно. Це - велика трагедія для його родини. Однак його дружина, 44-річна британська модель і акторка Емма Хемінг, вибрала боротися з хворобою разом з чоловіком.

На своїй сторінці в Instagram жінка часто публікує зворушливі кадри з Віллісом - з їх щасливого минулого, і з вельми примарного нинішнього.

Нещодавно Емма показала ідилічний кадр зі спільної прогулянки вулицями Лос-Анджелеса. На фото Брюс Вілліс, примруживши від задоволення очі, ніжно цілує дружину в щоку.

"Я теж його люблю", - підписала знімок Хемінг. Жінка вчиться приймати свого чоловіка з усіма його недоліками, і радіє його компанії за будь-яких обставин.

Емма Хемінг показала, як зараз виглядає Брюс Вілліс / instagram.com/emmahemingwillis

Раніше Емма Хемінг показала еротичну фотосесію з чоловіком, яка була їх першою спільною зйомкою в якості чоловіка і дружини. Тоді голлівудська парочка викликала справжній фурор.

Також зірка Міцного горішка часто попадається на очі папараці під час його прогулянок по Лос-Анджелесу. Свіжі фотографії показують, що виглядає Вілліс досить виснаженим.

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