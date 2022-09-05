Виглядає загубленим: у мережі з'явилися свіжі фото страждаючого афазією Брюса Вілліса

Брюс Вілліс відправився на прогулянку по Лос-Анджелесу / imdb.com

67-річний голлівудський актор, зірка фільмів Кримінальне чтиво, Міцний горішок і П'ятий елемент, Брюс Вілліс був змушений завершити блискучу акторську кар'єру через афазію - незворотний розлад мозку, через який він зазнає труднощів зі сприйняттям і вимовою усного мовлення.

Зараз Вілліс з дружиною, моделлю і акторкою Еммою Хемінг, і дітьми мешкає в Каліфорнії. Нещодавно він був помічений папараці на прогулянці в Санта-Моніці.

На фото, якими поділилися Daily Mail актор виглядає одночасно бадьорим, і злегка загубленим. Він помітно схуд.

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Під час променаду Вілліс був одягнений в синю сорочку-поло, світлі джинси і білі кросівки. На горловині сорочки бовталися дзеркальні сонцезахисні окуляри.

Bruce Willis, 67, steps out for fresh air in LA as he battles aphasia brain disorder https://t.co/VRsnvkobqR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 4, 2022

Раніше дружина страждаючого афазією Брюса Вілліса Емма Хемінг поділилася своїми емоціями з приводу хвороби чоловіка - те, що відбувається з Міцним горішком вона назвала "паралізуючим горем".

Між тим подружжя намагається жити звичайним життям: нещодавно Хемінг показала, як Вілліс відзначав День батька у компанії своїх дочок від обох шлюбів.

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