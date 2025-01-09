Хореограф Тетяна Денисова понівечила себе: який вигляд має зрадниця

Коротко:
- Де зараз Тетяна Денисова
- Що вона з собою зробила
Хореографиня і колись суддя українського танцювального проєкту "Танцюють всі" Тетяна Денисова, яка зрадила свою країну і вирушила заробляти криваві рублі в терористичній Росії та мріяла про окупацію України Росією, змінилася до невпізнання.
Зрадниця стала зовсім не схожою на себе, але продовжує працювати на російському ТБ і вести там програми.
Своїх підписників із терористичної Росії, Денісова називає "дорогі мої".
А от за словами її колишнього чоловіка Олександра Кривошапка, Денісова називала їх "наркоманами і повіями". Кривошапко поділився, що Денисова завжди говорила про те, що Москва - це місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, "представників ЛГБТ-спільноти". "Мені дуже прикро, що людина, яка позиціонує себе сильною і мудрою, змушена жити в такому суспільстві. Ще й добровільно", - посміявся тоді співак.
Про Денисову довго не було чути, але буквально перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, її анонсував як члена журі телеканал СТБ у перезапуску танцювального шоу "Танці. World of Dance".
Пізніше канал виключив появу Денисової, яка відмовилася від публічного засудження російського терору щодо України.
Тоді телеканал СТБ в Instagram написав, що узгодив із правовласниками новий формат шоу, що виключає участь колаборантів у проєкті.
Усі епізоди зі зрадницею були вирізані.
Крім того, Денисова ще з 2014 року "вичікувала, коли в Україну прийде правлячий режим РФ". Вона не хотіла їхати з Києва, насидженого місця. Її нібито все влаштовувало і починати життя з чистого аркуша їй було не вигідно.
Навряд чи колаборантка коли-небудь зможе повернуться в Україну.
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Нагадаємо, раніше ведучий Бедняков припустив, що Регіна Тодоренко підтримує намір країни-агресора захопити великі українські міста, і таким чином розраховує опинитися на малій батьківщині. Так чи інакше, гучна чи мовчазна, позиція Регіни Тодоренко, за зізнанням Андрія Беднякова, викликає у нього блювотні позиви.
Раніше Олександр Кривошапко, бабусю якого вбили росіяни, розповів, що про цю країну говорила його колишня дружина-хореографиня Тетяна Денисова, яка стала на бік Росії. Так, Кривошапко поділився, що Денісова завжди говорила про те, що Москва - це місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, "представників ЛГБТ-спільноти".
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Хто така Тетяна Денисова
Тетяна Денисова - російська танцівниця і хореограф, один із членів журі українського танцювального талант-шоу "Танцюють всі". Вона багато років працювала і жила в Україні, була двічі одружена.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Денисова втекла в Росію, ні слова не сказала про вторгнення окупантів і тепер судить російське танцювальне шоу.
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