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Вичікувала Росію: інсайдер розповів, що пообіцяли зрадниці-танцівниці Денисовій

Олена Кюпелі
1 березня 2024, 10:16оновлено 1 березня, 11:12
Російські окупанти пообіцяли Денисовій зоряний олімп і багато грошей.
Денісова чекала приходу Росії
Денісова чекала приходу Росії / Колаж Главред, фото Instagram / tatyanadenysova

Хореограф і колись суддя українського танцювального проекту "Танцюють всі" Тетяна Денисова, яка зрадила свою країну і вирушила заробляти криваві рублі в терористичній Росії, мріяла про окупацію України Росією.

За інформацією Обозреватель, "зірці" обіцяли, що вона стане зіркою на російському телебаченні. "Крім того, в 2017-му Денисова почала дружити з оточенням кума диктатора Путіна, проросійського екс-нардепа Віктора Медведчука. Так що запроданка вірила, або скоріше сподівалася, що саме ОПЗЖ прийде до влади в Україні", - пише видання.

Повідомляється також, що у Денисової не було власної думки і позиції, адже все визначали гроші. Джерело цитує улюблену фразу запроданки: "Нехай на верхах розбираються самі, головне, щоб на телевізорі був плідний урожай".

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Крім того, повідомляється, що Денісова ще з 2014 року "вичікувала, коли в Україну прийде правлячий режим РФ". Вона не хотіла їхати з Києва, насидженого місця. Її нібито все влаштовувало і починати життя з чистого аркуша їй було не вигідно.

Хто така Тетяна Денисова

Тетяна Денисова - російська танцівниця і хореограф, один з членів журі українського танцювального талант-шоу "Танцюють всі". Вона багато років працювала і жила в Україні, була двічі заміжня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Денісова втекла до Росії, ні слова ні сказала про вторгнення окупантів і тепер судить російське танцювальне шоу.

Інсайдер також додає, що Денісова робила велику ставку на те, що чинного президента України Володимира Зеленського у 2022 році "знімуть", а на його місце прийде Медведчук та інші клоуни з ОПЗЖ.

Крім того, в Кремлі другосортної телеведучої Денисової пообіцяли після зміни влади бути однією з топових ведучих на українському телебаченні. "Але вона досі чекає", – додало джерело.

Нагадаємо, раніше ведучий Бєдняков припустив, що Регіна Тодоренко підтримує намір країни-агресора захопити великі українські міста, і таким чином розраховує опинитися на малій батьківщині. Так чи інакше, гучна або мовчазна, позиція Регіни Тодоренко, за визнанням Андрія Бєднякова, викликає у нього блювотні позиви.

Раніше Олександр Кривошапко, бабусю якого вбили росіяни, розповів, що про цю країну говорила його колишня дружина-хореограф Тетяна Денисова, яка стала на бік Росії. Так, Кривошапко поділився, що Денисова завжди говорила про те, що Москва - це місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, "представників ЛГБТ-спільноти".

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Тетяна Денисова новини шоу бізнесу
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