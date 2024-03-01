Вичікувала Росію: інсайдер розповів, що пообіцяли зрадниці-танцівниці Денисовій

Хореограф і колись суддя українського танцювального проекту "Танцюють всі" Тетяна Денисова, яка зрадила свою країну і вирушила заробляти криваві рублі в терористичній Росії, мріяла про окупацію України Росією.
За інформацією Обозреватель, "зірці" обіцяли, що вона стане зіркою на російському телебаченні. "Крім того, в 2017-му Денисова почала дружити з оточенням кума диктатора Путіна, проросійського екс-нардепа Віктора Медведчука. Так що запроданка вірила, або скоріше сподівалася, що саме ОПЗЖ прийде до влади в Україні", - пише видання.
Повідомляється також, що у Денисової не було власної думки і позиції, адже все визначали гроші. Джерело цитує улюблену фразу запроданки: "Нехай на верхах розбираються самі, головне, щоб на телевізорі був плідний урожай".
Крім того, повідомляється, що Денісова ще з 2014 року "вичікувала, коли в Україну прийде правлячий режим РФ". Вона не хотіла їхати з Києва, насидженого місця. Її нібито все влаштовувало і починати життя з чистого аркуша їй було не вигідно.
Хто така Тетяна Денисова
Тетяна Денисова - російська танцівниця і хореограф, один з членів журі українського танцювального талант-шоу "Танцюють всі". Вона багато років працювала і жила в Україні, була двічі заміжня.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Денісова втекла до Росії, ні слова ні сказала про вторгнення окупантів і тепер судить російське танцювальне шоу.
Інсайдер також додає, що Денісова робила велику ставку на те, що чинного президента України Володимира Зеленського у 2022 році "знімуть", а на його місце прийде Медведчук та інші клоуни з ОПЗЖ.
Крім того, в Кремлі другосортної телеведучої Денисової пообіцяли після зміни влади бути однією з топових ведучих на українському телебаченні. "Але вона досі чекає", – додало джерело.
Нагадаємо, раніше ведучий Бєдняков припустив, що Регіна Тодоренко підтримує намір країни-агресора захопити великі українські міста, і таким чином розраховує опинитися на малій батьківщині. Так чи інакше, гучна або мовчазна, позиція Регіни Тодоренко, за визнанням Андрія Бєднякова, викликає у нього блювотні позиви.
Раніше Олександр Кривошапко, бабусю якого вбили росіяни, розповів, що про цю країну говорила його колишня дружина-хореограф Тетяна Денисова, яка стала на бік Росії. Так, Кривошапко поділився, що Денисова завжди говорила про те, що Москва - це місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, "представників ЛГБТ-спільноти".
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