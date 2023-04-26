"На щастя, ми встигли": Ургант розповів про дзвінок Пугачовій

Іван Ургант зробив незвичайний подарунок Аллі Пугачовій на день народження.

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Ургант розповів про дзвінок Пугачової / скріншот YouTube

Шоумен Іван Ургант розповів про дзвінок Аллі Пугачовій, яка втекла з Росії, засудивши війну в Україні.

15 квітня Алла Пугачова відзначила день народження. Іван Ургант вирішив подарувати Примадоні пісню - він записав кавер на пісню іменинниці "Я не можу без тебе".

Спочатку телеведучий збирався отримати права на пісню і просто записати дует з якою-небудь талановитою співачкою. Але зрозумів: краще Примадонни ніхто заспівати не зможе.

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"Пугачовій я подзвонив і сказав ідіотську фразу: "Алла Борисівна, я хочу завтра зробити вам сюрприз і хочу Вас про це попередити". Вона не вникала в суть, але сказала, що дуже любить цю пісню. Адже буває всяке. Вона могла розлюбити цю музику, могла бути в сварці з Чернавським. Але виявилося, що вони в прекрасних стосунках. Я б ніколи не записував цю пісню, якби хтось із них був проти. На щастя, ми встигли випустити прямо в день її дня народження", - розповів Ургант.

Нагадаємо, раніше російський шоумен, продюсер Іван Ургант став предметом цькування пропагандистських зливних бачків через його антивоєнних висловлювань. В кінці лютого артист пішов у творчу відпустку і нібито відправився в Ізраїль, де має громадянство з 2018 року.

Крім того, нещодавно один з депутатів російської Держдуми обурився, чому все ще бачить артиста в мережі, адже "за його проступки його необхідно давно визнати іноземним агентом" (ще в серпні до обговорення цього питання підійшли впритул).

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