Шоумену здається смішним, наскільки непослідовними можуть бути схиблені на "русском мире" політики.

Іван Ургант відповів на пропозицію депутата визнати його іноземним агентом / instagram.com/urgantcom

Російський шоумен і актор Іван Ургант хоч публічно і не робив гучних заяв щодо повномасштабної війни в Україні, до чинної влади країни-терориста, і до тих, хто схвалює методичне знищення всього українського, ставиться з відкритою зневагою.

Навесні артист залишав РФ, мотивуючи свій виїзд "творчою відпусткою", проте пізніше повернувся в немиту, чим сильно муляє очі пропутінським пропагандистам, що записали його в опозиціонери.

Нещодавно один з депутатів Російської держ. думи обурився, чому все ще бачить Урганта в мережі, адже за його проступки його необхідно давно визнати іноземним агентом (ще в серпні до обговорення цього питання підійшли впритул).

У відповідь на цей випад Ургант не змовчав, і з властивим йому сарказмом зобразив щире здивування - за що ж його хочуть удостоїти такого високого звання?

"Сьогодні захотіли визнати мене иноагентом? Останній рік навчив нас багато чому, зокрема тому, що неможливо уявити, що прийде в голову деяким депутатам. Для мене це таємниця, над якою вченим належить ще довго працювати, тому що це неможливо зрозуміти. Я намагався", - заявив шоумен.

Нагадаємо, раніше російський шоумен і актор Іван Ургант став предметом цькування пропагандистських росЗМІ з причини його антивоєнних висловлювань. В кінці лютого артист пішов у творчу відпустку і нібито відправився в Ізраїль, де має громадянство з 2018 року.

Також стало відомо, хто стоїть за проблемами зі здоров'ям одного з головних пропагандистських співунів Баскова - росЗМІ стверджують, що его прокляли конотопські відьми.

Інші новини: