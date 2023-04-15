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Зустрілися дві зірки: Тіна Кароль зізналася, про що нещодавно говорила з Пугачовою

Ангеліна Підвисоцька
15 квітня 2023, 15:11 оновлено 15 квітня, 15:36
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Українська співачка Тіна Кароль зустрілася з Примадонною у березні 2023 року в Ізраїлі.
Тина Кароль, Алла Пугачева
Тіна Кароль зустрілась з Аллою Пугачовою / Колаж фото instagram/tina_karol, instagram/alla_orfey

Українська співачка Тіна Кароль особисто зустрілася з російською Примадонною Аллою Пугачовою, яка разом з родиною виїхала з Росії після початку повтомасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Зустріч двох зірок відбулась в Ізраїлі у березня цього року. Про це Тіна Кароль заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу TV8.

У березні Тіна Кароль дала декілька концертів в Ізраїлі. Тоді українська співачка і Примадонна вирішили не афішувати подію, щоб уникнути проблем. Тіна Кароль називає Максима Галкіна та Аллу Пугачову людьми, які не бояться російської влади та не ховаються.

"Я якраз була в Ізраїлі, і зв'язалася. Була дуже душевна розмова, вкрай необхідна. Я запропонувала, щоб ми публічно нічого не афішували, щоб було менше проблем. Але це той випадок, коли не ховаються, розумієш. І говоритимемо відверто, це ціла епоха, яку сьогодні хтось паплюжить. Немає жодних принципів, сантиментів на тому боці й на нашому ніколи не буде. Перемога України – це перемога і над їхнім менталітетом", – сказала Кароль.

відео дня

Співачка заговорила і про артистів, які підтримують криваву війну проти України або мовчать про це. Вона назвала їх всіх "вбивцями".

"Коли ти мовчиш – це означає, що ти вбиваєш. Вони вбивці. Всі артисти, які мовчать, навіть українці, які знаходяться на території Росії, вони вбивці", – сказала Тіна Кароль.

Нагадаємо, раніше українська співачка Тіна Кароль, яка ще з 2014 року жодного разу не скомпрометувала себе виступами в Росії, позиціями "і вашим, і нашим", а також отриманням різноманітних російських пісень, зробила важливу заяву.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, співачка залишилася вірна собі і на концерті в США повідомила, що більше не виконуватиме пісні російською мовою. Відповідне відео з'явилося на сторінці її офіційного фан-клубу в Instagram.

Раніше також Кароль дуже емоційно відреагувала на смерть легендарного українського поета і автора тексту шедевра української естради "Два кольори" Дмитра Павличка. Виконавиця опублікувала відповідний пост в Instagram-stories.

"Це було честю співати цю пісню з вашого дозволу. Вічна пам'ять. Ця пісня об'єднує українців від першого акорду, і це наш гімн", — зазначила Кароль.

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