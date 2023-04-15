Зустрілися дві зірки: Тіна Кароль зізналася, про що нещодавно говорила з Пугачовою

Українська співачка Тіна Кароль особисто зустрілася з російською Примадонною Аллою Пугачовою, яка разом з родиною виїхала з Росії після початку повтомасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Зустріч двох зірок відбулась в Ізраїлі у березня цього року. Про це Тіна Кароль заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу TV8.
У березні Тіна Кароль дала декілька концертів в Ізраїлі. Тоді українська співачка і Примадонна вирішили не афішувати подію, щоб уникнути проблем. Тіна Кароль називає Максима Галкіна та Аллу Пугачову людьми, які не бояться російської влади та не ховаються.
"Я якраз була в Ізраїлі, і зв'язалася. Була дуже душевна розмова, вкрай необхідна. Я запропонувала, щоб ми публічно нічого не афішували, щоб було менше проблем. Але це той випадок, коли не ховаються, розумієш. І говоритимемо відверто, це ціла епоха, яку сьогодні хтось паплюжить. Немає жодних принципів, сантиментів на тому боці й на нашому ніколи не буде. Перемога України – це перемога і над їхнім менталітетом", – сказала Кароль.
Співачка заговорила і про артистів, які підтримують криваву війну проти України або мовчать про це. Вона назвала їх всіх "вбивцями".
"Коли ти мовчиш – це означає, що ти вбиваєш. Вони вбивці. Всі артисти, які мовчать, навіть українці, які знаходяться на території Росії, вони вбивці", – сказала Тіна Кароль.
Нагадаємо, раніше українська співачка Тіна Кароль, яка ще з 2014 року жодного разу не скомпрометувала себе виступами в Росії, позиціями "і вашим, і нашим", а також отриманням різноманітних російських пісень, зробила важливу заяву.
Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, співачка залишилася вірна собі і на концерті в США повідомила, що більше не виконуватиме пісні російською мовою. Відповідне відео з'явилося на сторінці її офіційного фан-клубу в Instagram.
Раніше також Кароль дуже емоційно відреагувала на смерть легендарного українського поета і автора тексту шедевра української естради "Два кольори" Дмитра Павличка. Виконавиця опублікувала відповідний пост в Instagram-stories.
"Це було честю співати цю пісню з вашого дозволу. Вічна пам'ять. Ця пісня об'єднує українців від першого акорду, і це наш гімн", — зазначила Кароль.
Вас також може зацікавити: