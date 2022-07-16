96-річна королева Єлизавета II опинилася в хоспісі

Королева Єлизавета ІІ з'явилася в хоспісі в компанії принцеси Анни / twitter.com/RoyalFamily

Британська королева Єлизавета II склала компанію своїй єдиній дочці, принцесі Анні, і здійснила з нею візит до британського міста Мейденхед. Там вінценосні особи взяли участь у відкритті нового корпусу хоспісу Темзи.

На офіційному заході 96-річна королева поспілкувалася з пацієнтами, волонтерами та персоналом медичного закладу. Вона перебувала в прекрасному настрої і постійно посміхалася.

Під час візиту Єлизавета II була надзвичайно бадьорою, незважаючи на те, що пересувалася за допомогою витонченої тростини. Невимушеність вінценосної особи відмінно підкреслив костюм в небесно-блакитних тонах з орнаментом з квітів. Доповнила образ королева трьома нитками перлового намиста, перловими сережками і дорогоцінною брошкою з блакитними каменями.

Єлизавета II гідно оцінила новий хоспіс, який може вмістити в собі в два рази більше пацієнтів, а також має величезний сад, який спеціально створили для максимального комфорту відвідувачів і відповідно до потреб постояльців.

Her Majesty The Queen, joined by The Princess Royal, officially opens @Thameshospcare’s new state-of-the-art facility!



The charity has been providing compassionate inpatient and community hospice care to the local community in Windsor and Maidenhead for over 35 years. pic.twitter.com/Muewnkmzeh — The Royal Family (@RoyalFamily) July 15, 2022

читайте також76-річний батько Ілона Маска став татом в 7 разів: його падчерка народила йому дочку

Раніше Єлизавета II відвідала публічний захід в кольорах національного прапора України, в чому вгадувався жест підтримки українському народові.

Пізніше, на театралізованій виставі на честь 70-річчя правління королеви, її онука, Британська принцеса Євгенія Йоркська, вперше показала обличчя півторарічного онука Єлизавети II Огаста.

Інші новини: