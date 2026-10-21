"Червона пляма на обличчі": відомий режисер несподівано дізнався про рак

Олексій Комаровський відверто розповів, як дізнався про діагноз.

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Олексію Комаровському діагностували рак шкіри / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Комаровський

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Як Олексій Комаровський дізнався про рак шкіри

Які симптоми виявилися проявом онкології

Відомий український режисер Олексій Комаровський приголомшив шанувальників зізнанням про те, що у нього діагностували онкологічне захворювання. Ділячись своєю історією в Instagram, знаменитість розповів, як абсолютно випадково дізнався про підступну хворобу на ранній стадії.

За словами Олексія, тривалий час його абсолютно нічого не турбувало і не боліло. Спочатку на обличчі з’явилася невинна червона пляма, яка через кілька місяців стала нагадувати звичайний прищ або укус. Наполягти на візиті до профільного фахівця змогла лише подруга режисера, буквально переконавши його звернутися на огляд до дерматолога. Олексій згадав шок, який пережив у кабінеті лікаря після почутого діагнозу.

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Олексій Комаровський - діагноз / фото: instagram.com, Олексій Комаровський

"Спочатку кілька місяців на обличчі була просто якась червона пляма. Потім з’явився якийсь прищ. Нічого не боліло, нічого не турбувало. Я думав, може, якийсь укус. Моя подруга тричі казала мені сходити на обстеження. Я пішов, думав: де я, а де рак, це нереально. Реально… Коли мені сказали, я аж спітнів. Найпідступніше те, що зовні ураження може бути зовсім маленьким, а під шкірою поширюватися значно глибше й ширше, ніж здається", - поділився режисер.

Комаровський підкреслив, що публікує свою історію не заради співчуття чи жалю. Головна мета режисера - привернути увагу громадськості до небезпеки раку шкіри, який може тривалий час не викликати помітних симптомів, і закликати кожного своєчасно проходити огляди у лікарів.

Олексій Комаровський - рак шкіри / фото: instagram.com, Олексій Комаровський

"Я розповідаю свою історію не для того, щоб мене жаліли, а для того, щоб ви не повторили моїх помилок. Зверніться до дерматолога й перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямочка - це рак. Я про те, щоб ви перевірилися і знали, що все гаразд, або виявили його на ранній стадії й дали відсіч. Ваше здоров’я - у ваших руках", - підсумував Олексій Комаровський.

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Про персону: Олексій Комаровський Олексій Комаровський - український кінопродюсер, режисер, актор, сценарист. Засновник української кінокомпанії Idea Films, повідомляє Вікіпедія.

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