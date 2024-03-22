Принцеса Уельська зробила заяву, де попросила дати їй трохи простору, щоб завершити лікування.

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У Кейт Міддлтон виявили рак / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина princeandprincessofwales princeandprincessofwales

Принцеса Кейт Міддлтон повідомила, що після успішної операції на черевній порожнині у неї виявили рак.

Про це вона повідомила у відеозверненні на офіційній сторінці в Instagram.

Вона також повідомила, що її операція пройшла успішно і її стан вважався не канцерогенним. Тим часом, тести після операції виявили рак.

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Відео звернення Кейт Міддлтон:

Кейт Міддлтон повідомила страшну новину / Скриншот Телеграм

"Операція пройшла успішно. Однак аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", - йдеться в її заяві.

"Це, звісно, стало величезним шоком, і ми з Вільямом робимо все можливе, щоб опрацювати і вирішити цю проблему приватно заради нашої молодої сім'ї", - каже вона.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

За словами Кейт, їй потрібен був час, щоб відновитися після серйозної операції і почати лікування. "Але найголовніше, нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як це потрібно для них, і запевнити їх, що зі мною все буде гаразд", - каже принцеса.

"Я здорова і стаю сильнішою з кожним днем, зосереджуючись на речах, які допоможуть мені одужати; у моєму розумі, тілі й дусі", - додала вона пізніше у своїй промові.

Вона попросила надати їй простір і усамітнення, поки вона завершує лікування.

Вона не повідомила, який це був тип раку і на якій стадії його було виявлено.

Нагадаємо, нещодавно в соцмережах принца Вільяма і Кейт Міддлтон з'явилося перше офіційне фото принцеси, на якому вона позувала з дітьми. Уважні фанати запідозрили, що знімок відфотошоплений, після чого розгорівся справжній скандал.

А також стало відомо, що Меган Маркл хоче помиритися з Кейт Міддлтон і вже почала робити перші кроки для цього.

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