"Безвихідь. Дикий біль. Це дуже жорстоко": у переможниці Голосу країни діагностували рак

Оксана Муха рік боролася з онкологією / facebook.com/Oksana.Mukha.Music

Українська співачка, переможниця 9 сезону шоу Голос країни, Оксана Муха зізналася, що хворіла на онкологію весь попередній рік.

Вона знайшла в собі сили розповісти про свою боротьбу з раком лише тоді, коли точно переконалася - хвороба відступила. На своїй сторінці в Facebook Муха розповіла, як змушувала себе жити і творити навіть в критичні моменти.

Так співачка зазначила, що, незважаючи на те, що картала себе за роботу на знос і занадто маленьку кількість часу, витраченого на сина і на себе особисто до хвороби, вона не на секунду навіть не задумалася про те, щоб перестати співати.

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"Я дуже пошкодувала за час із сином, якого було недостатньо. Що мало набулась з рідними... Злилась, що дозволяла собі працювати в режимі понад сил. Стало боляче, що час, котрий був присвячений собі, виявився зовсім мізерним. Але мене не полишало відчуття: Ніхто і ніщо не зможуть зупинити мене співати. Бо через пісню я відкриваю людські душі. Таке моє призначення. Думки не припускала, що можу скасувати концерти, навіть в часі терапій, бо ви мене чекаєте. Тому ми з вами бачились в грудні 2021-го у Львові, у січні-2022 - у Вінниці, Києві та Івано-Франківську, і навіть у лютому-2022 у Празі, коли мені говорили, що це неможливо… але я знала, що в Бога все можливо", - розповідає артистка.

Муха зізнається - боротьба з раком була часом темряви і невідомості. Але також цей час подарував їй безліч людей, "через яких Господь говорив, як сильно любить її". Наприклад, вона зустріла своэ кохання - українського художника Миколу, який написав її портрет під час її боротьби з онкологією.

Оксана Муха рік боролася з онкологією / картина Niko Strus, facebook.com/Oksana.Mukha.Music

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