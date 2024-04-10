Зраджував наліво і направо: онук Єлизавети II розлучився зі своєю обраницею

Онук Єлизавети II Пітер Філліпс вирішив розлучитися зі своєю обраницею Лідсі Стівен.

https://glavred.net/stars/izmenyal-nalevo-i-napravo-vnuk-elizavety-ii-rasstalsya-so-svoey-izbrannicey-10556795.html Посилання скопійоване

Пітер Філліпс розлучився з коханою / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Онук королеви Єлизавети II Пітер Філліпс ще у 2021 році шокував розлученням з дружиною Отем. Подружжя тоді заявило, що однаковою мірою займатиметься вихованням доньок - Саванни та Айли.

Але через деякий час Філліпс знайшов нову кохану - Лідсі Стівен, зараз же стало відомо про їхній розрив. Один із друзів Пітера розповів виданню HELLO! деякі деталі скандалу, але причину розставання пари не повідомив. Інсайдер заявив, що Філіппс і Стівен залишилися друзями.

відео дня

Але ходять чутки, що причиною розриву стала невірність Пітера, який часто був у від'їздах у бізнесі і про його інтрижки постійно розповідали Ліндсі. Дівчина втомилася від цих розмов і все призвело до розриву стосунків.

Зазначимо, що для шанувальників королівської сім'ї стала шоком така звістка, адже Ліндсі дуже тепло прийняли рідні Пітера. Навіть королева Єлизавета була в захваті від вибору онука.

Хто такий Пітер Філліпс? Пітер Марк Ендрю Філліпс - член британської королівської сім'ї, перша дитина і єдиний син принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса, 18-й у лінії успадкування престолу. Старший із племінників короля Чарльза III.

Королівська сім'я - останні новини за темою

Зазначимо, стало відомо, що Кейт Міддлтон планує повернуться до королівських обов'язків цього літа. Усе залежить від лікування від онкозахворювання принцеси.

А також з'явилися чутки, що принц Вільям і Кейт Міддлтон запрошували Меган Маркл і принца Гаррі разом із дітьми в гості, але ті відмовили.

Читайте більше:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред