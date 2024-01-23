Колишня невістка Єлизавети II отримала другий за півроку важкий діагноз

Доля випробовує 64-річну Сару Фергюсон хворобами, але герцогиня не здається.

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У Сари Фергюсон виявили нову форму раку / колаж: Главред, фото: instagram.com/sarahferguson15

Британська письменниця і громадська діячка, колишня невістка королеви Єлизавети II (ексдружина принца Ендрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, у червні 2023 року повідомила, що бореться з раком грудей. Пухлина була виявлена під час планової мамографії.

На щастя новоутворення виявилося операбельним, Фергі пройшла мастектомію і реконструктивну операцію, а її лікарі були налаштовані оптимістично щодо її одужання. Уже в серпні герцогиня Йоркська відновила своїх виходи у світ.

Однак онкологія повернулася до неї. Правда, в іншій формі. Про це Фергюсон самостійно розповіла у своєму блозі в Instagram. Нещодавно їй діагностували злоякісну меланому - одну з форм раку шкіри. Ця новина шокувала її - другий онкологічний діагноз за півроку.

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Громадська діячка вже пройшла необхідне лікування в одній з австрійських клінік, і зараз відновлює сили вдома, в оточенні сім'ї та близьких.

"Я зараз трохи зайнялася собою, оскільки мені поставили діагноз "злоякісна меланома", форма раку шкіри, мій другий діагноз раку протягом року після того, як цього літа мені поставили діагноз рак молочної залози, і я перенесла мастектомію і реконструктивну операцію. Саме завдяки величезній пильності мого дерматолога меланома була виявлена вчасно. Звісно, ще один діагноз раку став шоком для мене, але я зараз в гарному настрої і вдячна за численні слова любові і підтримки, які я отримую останнім часом", - пише Сара Фергюсон. Також герцогиня зазначила, що про свій досвід вона розповіла в надії, що зможе мотивувати когось проходити обстеження частіше, щоб попередити проблеми зі здоров'ям.

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