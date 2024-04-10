Кейт Міддлтон прийняла складне рішення

З'явилася інформація, коли Кейт Міддлтон збирається повертатися до своїх королівських обов'язків.

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Кейт Міддлтон планує повернення до обов'язків / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцеса Кейт Міддлтон зникла з громадськості після того, як їй зробили операцію на черевній порожнині. Нещодавно Кейт все ж зізналася, що у неї виявили рак і зараз вона проходить лікування.

Королівський кореспондент Кемерон Вокер у бесіді з GBN News повідомила, що наразі здоров'я Кейт Міддлтон дає їй змогу відвідувати деякі заходи.

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Також Кемерон запевняє, що Міддлтон і сама планує незабаром повернутися до обов'язків, але зробить це не раніше літа.

"Повернення до повноцінних громадських обов'язків як повноправного члена королівської сім'ї, я підозрюю, буде ще не скоро. Але, можливо, ми побачимо її цього літа. Але, чесно кажучи, це залежить від того, як пройде її лікування", - сказала Вокер.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію в Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

А також раніше принцеса Кейт Міддлтон, після свого загадкового "зникнення", потрапила в об'єктиви камер і навіть вдалося зняти з нею відео на вулиці. Принцеса виглядала втомленою, але щасливою.

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