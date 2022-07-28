Іраклі Макацарія похвалився ідеальною фігурою 20-річної дружини під час медового місяця

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа поїхали на медовий місяць / instagram.com/maqatsa

Грузинський бізнесмен і продюсер, головний герой 6 сезону романтичного реаліті Холостяк, учасник танцювального шоу Танці з зірками, Іраклі Макацарія одружився на 20-річній грузинці Лізі Чічуа після півтора років стосунків.

Пара зіграла гучне весілля в Тбілісі - з піснями і танцями. Відразу після церемонії молодята вирушили у весільну подорож в теплі краї.

Макацарія на своїй сторінці в Instagram ділиться з шанувальниками яскравими моментами свого медового місяця. Схоже, що Макацарія і Чічуа дійсно насолоджуються товариством один одного - відпочивають на пляжі, купаються, п'ють коктейлі і загоряють.

37-річний бізнесмен не перестає захоплюватися красою своєї юної дружини. Своїм баченням Лізи він ділиться з фанатами - показує дівчину в одному бікіні. Варто відзначити, що у новоспеченої дружини "холостяка" бездоганна фігура.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа поїхали на медовий місяць / instagram.com/maqatsa

читайте такожВолочкова обзавидуется: переможниця шоу Холостяк показала запаморочливий шпагат у висячому положенні

Раніше 24-річна донька продюсерки Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова засвітила міцний прес в білосніжному ТОПі.

Також одна з найсексуальніших моделей сучасності, шведський "янгол" Victoria's Secret Ельза Хоск показала "магію" маленької спальні в абсолютно прозорому боді.

Інші новини: