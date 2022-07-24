Іраклі Макацарія одружився на 20-річній грузинці - перші фото з весілля

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа одружилися / instagram.com/maqatsa

Грузинський бізнесмен і продюсер, головний герой 6 сезону романтичного реаліті Холостяк, учасник танцювального шоу Танці з зірками Іраклі Макацарія одружився.

Зі своїм холостяцьким життям він розпрощався заради 20-річної грузинської красуні Лізи Чічуа, студентки-медика. До весілля вони зустрічалися більше півтора років.

На проєкті Холостяк Макацарія зізнавався, що не вірить в любов з першого погляду, проте молодша на 17 років Ліза переконала його в один момент. У квітні 2022 року Іраклі зробив своїй обраниці пропозицію.

Весілля підготували швидко: вже 23 липня, Макацарія і Чічуа поєдналися узами шлюбу. Закохані святкували створення своєї сім'ї в Тбілісі. Перші кадри з весілля вже з'явилися на сторінці Макацарія в Instagram.

Спершу Іраклі і Ліза повінчалися в церкві, потім - вирушили в ресторан, де пройшов офіційий розпис і свято. Гуляли на весіллі з помпою - наречена змінила як мінімум чотири білих святкових вбрання, разом з Макацарія вони виконали пісню і кілька танців.

Іраклі Макацарія одружився - перші кадри з весілля / instagram.com/maqatsa

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