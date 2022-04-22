"Хотіли просто обійнятися і тримали": Горбунов ледь стримав сльози, розповідаючи про дітей-біженців

Артист з колегами відвідав малюків-переселенців з великоднім заходом "Діти-дітям".
Продюсер, ведучий 1+1 Юрій Горбунов з початком війни Росії проти України активно волонтерить разом з громадським об'єднанням "Спілка підприємців кіно та телеіндустрії", до складу якої він входить. Допомагає збирати кошти для придбання машин швидкої медичної допомоги. Також Горбунов з колегами, гумористами із ШОУЮРИ та авторами фільмів "Скажене весілля"-1,2,3 й серіалу "Скажені сусіди"(мав вийти навесні 2022 на 1+1, вже відзнятий — прим.ред) часто дають концерти нашим воїнам аби трохи відволікти українських захисників піснями і гумором від війни. У майбутньому планують їздити з концертами до волонтерів, шпиталь, лікарів, щоб хоч трішки підійняти їм моральний дух.
Крім цього, Юрій, який з дружиною Катериною Осадчою виховує двох синів, розуміє, як зараз українським дітям, з гарячих точок України, не вистачає тепла та любові. Нещодавно Юрій навіть заявив, що вони з Катею розмірковують над тим, щоб усиновити дитину, яка втратила батьків через війну.
Ведучий разом з колегами із шоу-бізнесу - співаками POSITIFF, Nikita Lomakin, гуртом MOЗGI та іншими, завітав до Львова аби навістити дітей зі східного регіону України - вимушених переселенців. Зірки практично весь день були з дітьми - з 12:00 і до 17:00.
"Цей захід називався "Діти - дітям". Дітки з Західної України збирали іграшки для дітей переселенців. Проходив він у великому розважальному центрі для дітей, де дуже багато різних розважальних територій - батути, гірки, басейни з шарами т.ін. Також там зробили тематичні куточки, де можна було поговорити з психологом. На окремих зонах діти робили різні витинанки, готуватися до великодніх свят, розмальовували яйця, малювали", - розповів Горбунов.
Продюсер зазначив, що на вході у розважальний центр всім дітям видавали паперові медальки, на яких вони збирали автографи всіх зірок, які до них завітали. За словами ведучого, емоції цих дітей важко передати словами.
"Вразило, що коли діти приходили фотографуватися, вони ще крім фото, хотіли просто обійнятися і тримали - хто за ногу, хто за руку, міцно обіймали, тремтіли і не хотіли відпускати. Їм дуже не вистачає відчуття турботи, уваги, батьківського тепла. Це вразило до сліз. На щастя, не було повітряної тривоги, нікуди ніхто не біг і все пройшло гарно й гармонійно", - зазначив Юрій Горбунов.
Діти робили об’єднуючи стрічку, де кожен, на спеціальному папері залишав свій відбиток долоньки і писав звідки він. Загалом діти були з Маріуполя, Харкова, Чернігова, Слов’янська та з багатьох східних міст України.
Як зазначив Горбунов, діти є дітьми, коли вони бачать іграшки відразу починають відволікатися, але цей жах, який вони пережили - це з ним і їх батьками назавжди.