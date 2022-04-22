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"Хотіли просто обійнятися і тримали": Горбунов ледь стримав сльози, розповідаючи про дітей-біженців

22 квітня 2022, 17:45

Артист з колегами відвідав малюків-переселенців з великоднім заходом "Діти-дітям".

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Діти-дітям: Юрій Горбунов розповів, як діти готувались до Великодня і розмальовували крашанки / Пресслужба

Продюсер, ведучий 1+1 Юрій Горбунов з початком війни Росії проти України активно волонтерить разом з громадським об'єднанням "Спілка підприємців кіно та телеіндустрії", до складу якої він входить. Допомагає збирати кошти для придбання машин швидкої медичної допомоги. Також Горбунов з колегами, гумористами із ШОУЮРИ та авторами фільмів "Скажене весілля"-1,2,3 й серіалу "Скажені сусіди"(мав вийти навесні 2022 на 1+1, вже відзнятий — прим.ред) часто дають концерти нашим воїнам аби трохи відволікти українських захисників піснями і гумором від війни. У майбутньому планують їздити з концертами до волонтерів, шпиталь, лікарів, щоб хоч трішки підійняти їм моральний дух.

Крім цього, Юрій, який з дружиною Катериною Осадчою виховує двох синів, розуміє, як зараз українським дітям, з гарячих точок України, не вистачає тепла та любові. Нещодавно Юрій навіть заявив, що вони з Катею розмірковують над тим, щоб усиновити дитину, яка втратила батьків через війну.

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Діти-дітям: Юрій Горбунов розповів, як діти готувались до Великодня і розмальовували крашанки / Пресслужба

Ведучий разом з колегами із шоу-бізнесу - співаками POSITIFF, Nikita Lomakin, гуртом MOЗGI та іншими, завітав до Львова аби навістити дітей зі східного регіону України - вимушених переселенців. Зірки практично весь день були з дітьми - з 12:00 і до 17:00.

"Цей захід називався "Діти - дітям". Дітки з Західної України збирали іграшки для дітей переселенців. Проходив він у великому розважальному центрі для дітей, де дуже багато різних розважальних територій - батути, гірки, басейни з шарами т.ін. Також там зробили тематичні куточки, де можна було поговорити з психологом. На окремих зонах діти робили різні витинанки, готуватися до великодніх свят, розмальовували яйця, малювали", - розповів Горбунов.

Продюсер зазначив, що на вході у розважальний центр всім дітям видавали паперові медальки, на яких вони збирали автографи всіх зірок, які до них завітали. За словами ведучого, емоції цих дітей важко передати словами.

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Діти-дітям: Юрій Горбунов розповів, як діти готувались до Великодня і розмальовували крашанки / Пресслужба

"Вразило, що коли діти приходили фотографуватися, вони ще крім фото, хотіли просто обійнятися і тримали - хто за ногу, хто за руку, міцно обіймали, тремтіли і не хотіли відпускати. Їм дуже не вистачає відчуття турботи, уваги, батьківського тепла. Це вразило до сліз. На щастя, не було повітряної тривоги, нікуди ніхто не біг і все пройшло гарно й гармонійно", - зазначив Юрій Горбунов.

Діти робили об’єднуючи стрічку, де кожен, на спеціальному папері залишав свій відбиток долоньки і писав звідки він. Загалом діти були з Маріуполя, Харкова, Чернігова, Слов’янська та з багатьох східних міст України.

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Діти-дітям: Юрій Горбунов розповів, як діти готувались до Великодня і розмальовували крашанки / Пресслужба

Як зазначив Горбунов, діти є дітьми, коли вони бачать іграшки відразу починають відволікатися, але цей жах, який вони пережили - це з ним і їх батьками назавжди.

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